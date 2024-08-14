«Реал» – «Аталанта» в Суперкубке УЕФА: Мбаппе и кто ещё должны быть в стартовых составах

Мадридский «Реал» (Испания) и бергамская «Аталанта» (Италия) сойдутся между собой в Суперкубке Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы команд на этот матч.

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Винисиус, Мбаппе, Родриго.

«Аталанта»: Муссо, Руджери, Колашинац, Хин, Джимсити, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Лукман, Ретеги, де Кетеларе.

«Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов, одолевший в её финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Аталанта» же взяла в прошлом сезоне Лигу Европы, в финале разгромив леверкузенский «Байер» (3:0).

Ожидается, что в Суперкубке УЕФА состоится громкий дебют за «сливочных» Килиана Мбаппе. Также возможно первое официальное появление на поле за «Реал» бразильского вундеркинда Эндрика.

Защитник «Реала» Давид Алаба вроде ещё не до конца восстановился после тяжёлой травмы, хоть и попал в заявку. Полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга травмировался на предматчевой тренировке.

В стане «Аталанты» разрывы крестообразных связок у защитника Джорджо Скальвини и нападающего Джанлуки Скамакки. У полузащитника Николо Дзаньоло была травма стопы (он попал в заявку на матч).

Под вопросом участие в матче хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса. Дело в том, что он собирается перейти в «Ювентус» и поэтому не тренировался с командой из Бергамо.

Матч между мадридским «Реалом» и «Аталантой» стартует в Варшаве сегодня, 14 августа, в 22 часа по московскому времени. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов