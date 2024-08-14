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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» в большинстве дожало «Рейнджерс»

14 Августа 2024 • 00:21 Комментировать
Рейнджерс
0:2
Динамо Киев

«Рейнджерс» с киевским «Динамо» провели ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Противостояние получилось более-менее равным с минимумом реальных моментов, если не брать во внимание последнюю 10-минутку. На 51-й минуте полузащитник хозяев Джефте на ровном месте получил вторую желтую карточку, и его партнерам пришлось переключиться на игру вторым номером. На 80-й минуте «Динамо» нанесло первый удар в створ, а затем Александр Пихалёнок убрал мяч от опекуна и стрельнул с 20 метров в ближний угол - 0:1. Еще контратака, Назар Волошин укротил мяч на левой бровке и сыграл вперед на Николая Шапаренко, получил ответный пас и мощно стрельнул метров с 15 - 0:2. Напоследок безобразный вынос мяча шотландским голкипером, и Владислав Ванат без помех бил с 10 метров, но попал во вратаря.

1:3 по сумме матчей, и далее «Динамо» сыграет против австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург».

Протокол игры  
Рейнджерс0:2Динамо Киев
  82'Пихалёнок Александр (0:1)
  84'Волошин Назар (0:2)
Батлэнд ДжекТавернье ДжеймсПроппер РобинСауттар ДжонЙылмаз Рыдван 77' (Дэвис Бен II ( 77') Мохаммед Диоманд  44' 68' (Стерлинг Дюжон ( 68') Баррон КоннорМакКосленд Росс 46' (Черны Вацлав ( 46') Лоуренс Том 85' (Матондо Рабби ( 85') Джевфе  31'  51'Дессерс Сириль
Запасные: Келли ЛиамПерейра Данило IIРайс БейлиДауэлл КиранРайт СкоттФрейзер РоббиМаккиннон КоулКинг Леон
Бущан ГеоргийКараваев Александр 90' (Лонвейк Джастин ( 90') Попов Денис IIМихавко ТарасДубинчак ВладиславБуяльский Виталий 75' (Брагару Максим ( 75') Бражко ВладимирШапаренко Николай 90' (Биловар Кристиан ( 90') Ярмоленко Андрей 68' (Волошин Назар ( 68') Ванат ВладиславКабаев Владислав 75' (Пихалёнок Александр ( 75')
Запасные: Андриевский АлександрСупряга ВладиславВивчаренко КонстантинСебальос БрайанТымчик АлександрНещерет РусланДиалло Самба
13 августа. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Рейнджерс

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Ставка и прогноз на матч Рейнджерс — Динамо Киев Лиги чемпионов — 13 августа 2024
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