Киевское «Динамо» в большинстве дожало «Рейнджерс»

«Рейнджерс» с киевским «Динамо» провели ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Противостояние получилось более-менее равным с минимумом реальных моментов, если не брать во внимание последнюю 10-минутку. На 51-й минуте полузащитник хозяев Джефте на ровном месте получил вторую желтую карточку, и его партнерам пришлось переключиться на игру вторым номером. На 80-й минуте «Динамо» нанесло первый удар в створ, а затем Александр Пихалёнок убрал мяч от опекуна и стрельнул с 20 метров в ближний угол - 0:1. Еще контратака, Назар Волошин укротил мяч на левой бровке и сыграл вперед на Николая Шапаренко, получил ответный пас и мощно стрельнул метров с 15 - 0:2. Напоследок безобразный вынос мяча шотландским голкипером, и Владислав Ванат без помех бил с 10 метров, но попал во вратаря.

1:3 по сумме матчей, и далее «Динамо» сыграет против австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург».