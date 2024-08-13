«Карабах» забил 7 мячей в ворота «Лудогорца»

После домашней неудачи в матче с «Лудогорцем» «Карабаху» нужно было побеждать на выезде с разницей в два мяча. Уже в дебюте игроки болгарского клуба сами себе привезли гол на ровном месте, Оливье Вердон в центре поля подарил мяч Жуниньо, тот убежал по центру один на один с кипером, а затем уверенно пробил под правую штангу - 0:1. Сон со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Якуб Пётровски головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Квадво Дуа не смог головой пробить по воротам, мяч оказался на правом углу вратарской, Динис Алмейда головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем уже после отскока Дуа из вратарской всё же отправил мяч в сетку - 1:1.

Пенальти назначен в ворота «Карабаха» - защитник при попытке не дать пробить по воротам Руану Секо попал кулаком по лицу сопернику, арбитр посмотрел повторы момента и в итоге указал на «точку». Дуа с «точки» уверенно пробил под перекладину по центру и оформил дубль, вратарь в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот. Пенальти назначен и в ворота «Лудогорца» - Абделла Зубир ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем покатил мяч ближе к центру штрафной на Яссина Бензию, которого в подкате сбил Дуарте. Бензия с «точки» уверенно пробил под перекладину в левый угол ворот, кипер угадал направление удара, но не смог спасти свою команду - 2:2. Зубир и Бахлул Мустафазаде хорошо поработали на левом фланге, Бахлул от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Бензия подработал мяч и сделал скидку в центр радиуса штрафной площади, Патрик Андраде в свою очередь хорошо набежал на мяч и в касание отправил мяч под левую штангу - 2:3.

Второй тайм был почти без моментов, но все же. Зубир вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, далее раскрутил Дуарте и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла «Лудогорец» от пропущенного мяча. Овертайм.

Зубир вошёл в штрафную площадь с левого фланга, стянул на себя двух соперников и от лицевой линии поля сделал передачу чуть назад на набегающего Турала Байрамова, а тот в касание вколотил мяч под перекладину - 2:4. На последних минутах вновь «Лудогорец» получил контратаку на свои ворота, Редон Джиджа убежал по правой половине поля в штрафную площадь и пробил по воротам, вратарь сократил дистанцию и спас свою команду, но отскок был очень удачным для Редона, и албанец при игре на добивании отправил мяч в сетку - 2:5. Нариман Ахундзаде убежал по правой половине поля в штрафную площадь и, вытянув на себя пару соперников, сделал передачу на ближний угол вратарской от лицевой линии поля, Патрик Андраде хорошо набежал на мяч и в касание отправил его под перекладину - 2:6. Жулио Ромао разогнал атаку по правой половине поля и из-за пределов штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч перед собой, Бензия удачно набежал на мяч и в касание отправил его в сетку - 2:7.

Далее «Карабах» сыграет против загребского «Динамо».