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«Карабах» забил 7 мячей в ворота «Лудогорца»

13 Августа 2024 • 23:42 Комментировать
Лудогорец
2:7
Карабах
окончен после доп. времени

После домашней неудачи в матче с «Лудогорцем» «Карабаху» нужно было побеждать на выезде с разницей в два мяча. Уже в дебюте игроки болгарского клуба сами себе привезли гол на ровном месте, Оливье Вердон в центре поля подарил мяч Жуниньо, тот убежал по центру один на один с кипером, а затем уверенно пробил под правую штангу - 0:1. Сон со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Якуб Пётровски головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Квадво Дуа не смог головой пробить по воротам, мяч оказался на правом углу вратарской, Динис Алмейда головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем уже после отскока Дуа из вратарской всё же отправил мяч в сетку - 1:1.

Пенальти назначен в ворота «Карабаха» - защитник при попытке не дать пробить по воротам Руану Секо попал кулаком по лицу сопернику, арбитр посмотрел повторы момента и в итоге указал на «точку». Дуа с «точки» уверенно пробил под перекладину по центру и оформил дубль, вратарь в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот. Пенальти назначен и в ворота «Лудогорца» - Абделла Зубир ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем покатил мяч ближе к центру штрафной на Яссина Бензию, которого в подкате сбил Дуарте. Бензия с «точки» уверенно пробил под перекладину в левый угол ворот, кипер угадал направление удара, но не смог спасти свою команду - 2:2. Зубир и Бахлул Мустафазаде хорошо поработали на левом фланге, Бахлул от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Бензия подработал мяч и сделал скидку в центр радиуса штрафной площади, Патрик Андраде в свою очередь хорошо набежал на мяч и в касание отправил мяч под левую штангу - 2:3.

Второй тайм был почти без моментов, но все же. Зубир вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, далее раскрутил Дуарте и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла «Лудогорец» от пропущенного мяча. Овертайм.

Зубир вошёл в штрафную площадь с левого фланга, стянул на себя двух соперников и от лицевой линии поля сделал передачу чуть назад на набегающего Турала Байрамова, а тот в касание вколотил мяч под перекладину - 2:4. На последних минутах вновь «Лудогорец» получил контратаку на свои ворота, Редон Джиджа убежал по правой половине поля в штрафную площадь и пробил по воротам, вратарь сократил дистанцию и спас свою команду, но отскок был очень удачным для Редона, и албанец при игре на добивании отправил мяч в сетку - 2:5. Нариман Ахундзаде убежал по правой половине поля в штрафную площадь и, вытянув на себя пару соперников, сделал передачу на ближний угол вратарской от лицевой линии поля, Патрик Андраде хорошо набежал на мяч и в касание отправил его под перекладину - 2:6. Жулио Ромао разогнал атаку по правой половине поля и из-за пределов штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч перед собой, Бензия удачно набежал на мяч и в касание отправил его в сетку - 2:7.

Далее «Карабах» сыграет против загребского «Динамо».

Протокол игры  
Лудогорец2:7Карабах
  7'Жуниньо VI (0:1)
(1:1) Дуа Квадво13'  
(2:1) Дуа Квадво23'  
  45'Бензия Яссин (2:2)
  45'Андраде Патрик (2:3)
  93'Байрамов Турал (2:4)
  110'Джиджа Редон (2:5)
  112'Андраде Патрик (2:6)
  118'Бензия Яссин (2:7)
Бонманн ХендрикСон 91' (Витри Аслак Фонн ( 91') Вердон ОливьеАлмейда ДинисНедялков Антон  108'Педринью Роша 109' (Куртулус Эдвин ( 109') Дуарте Дерой  89' 96' (Тиссера Матиас ( 96') Секо Руан 74' (Делев Спас ( 74') Пётровски Якуб 46' (Чочев Ивайло ( 46'  58') Рик  90'Дуа Квадво 102' (Неделев Тодор ( 102')
Запасные: Групер ДэнниХристов ДамьянЙорданов ИванПадт Серджио
Бунтиц ФабиянВешович Марко 29' (Силва Матеус II ( 29'  54') Мустафазаде Бахлул  28'Медина КевинДжафаргулиев Элвин 84' (Байрамов Турал ( 84') Ромао Жулио  85'Янкович Марко 38' (Андраде Патрик ( 38') Андраде Леандро 98' (Ахундзаде Нариман ( 98') Бензия Яссин  104'Зубир Абделла  87'Жуниньо VI 106' (Джиджа Редон ( 106')
Запасные: Гусейнов АббасАлмейда РичардМаммадзада СадикИсаев АлексейГусейнов БадавиКейта Амиду
13 августа. Стадион "Хювефарма Арена".
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Карабах Лудогорец

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22:39
Ставка и прогноз на матч Лудогорец — Карабах Лиги чемпионов — 13 августа 2024
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