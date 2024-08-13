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«Мальмё» в результативной битве одолел ПАОК с Оздоевым и Чаловым

13 Августа 2024 • 23:15 Комментировать
ПАОК
3:4
Мальмё

ПАОК и «Мальмё» провели ещё один результативный матч между собой в квалификации Лиги чемпионов.

Уже на первых минутах аут с правого фланга бросили гости, Понтус Янссон скинул мяч на дальнюю штангу, а Себастьян Нанаси головой переправил снаряд в цель - 0:1. В середине первого тайма Тайсон со штрафного направил мяч в дальний угол, голкипер оказался к этому не готов, оставшись стоять на месте - 1:1. В концовке вовсе был голепад - после навеса Андрии Живковича с правого фланга гости отбили мяч, казалось, в безопасную зону, однако Живкович метров с 35 с левого полуфланга направил снаряд точно в дальнюю «девятку» - 2:1. Недолго музыка играла для греков - подачу с правого фланга исполнил Сёрен Рикс, Нанаси пробил в касание в ближний угол, а голкипер спасти свои ворота не смог. Абдул-Рахман Баба с левого фланга исполнил подачу, мяч дошел до правого края штрафной, Живкович убрал круглого под левую и пробил низом точно в дальний угол - 3:2 и перерыв.

Во втором тайме остроты было поменьше. Томас Мург исполнил угловой, Костас Кулиеракис в борьбе с защитником пробил в падении в дальний угол - штанга спасла ворота гостей. На 90-й минуте после навеса Йенса Стрюгера-Ларсена со штрафного голкипер дважды спасал в ближнем бою, мяч отскочил к защитнику, а тот выбил его в Нильса Зеттерстрема, и отскок в сетку - 3:3. Овертайм.

На 99-й минуте по центру прошла атака у гостей, Зеттерстрем вывел Андерса Кристиансена на рандеву с кипером, датчанин обыграл вратаря и поразил пустые ворота - 3:4. Гости создали еще несколько моментов, после этого Йонсен после «стенки» с партнером пробил с линии штрафной - перекладина спасла ворота хозяев, а на отскоке Кристиансен головой пробил чуть выше створа.

2:2 и 3:4, «Мальмё» идет дальше и сыграет против «Спарты» или ФКСБ. Греки попадают на «Целе» или «Шемрок Роверс» в Лиге Европы. Магомед Оздоев провел на поле 71 минуту, уступив место на поле Фёдору Чалову.

Протокол игры  
ПАОК3:4Мальмё
  10'Нанаси Себастьян (0:1)
(1:1) Тайсон Фреда21'  
(2:1) Кулиеракис Костас43'  
(3:2) Живкович Андрия45'  
  45'Нанаси Себастьян (2:2)
  90'Зеттерстрем Нильс (3:3)
  99'Кристиансен Андерс (3:4)
Котарски ДоминикСастре Хуан  37'Кедзёра ТомашКулиеракис Костас  120'Баба Абдул-Рахман  66'Оздоев Магомед 72' (Шваб Штефан ( 72') Камара Мохамед IIIЖивкович Андрия 72' (Чалов Фёдор ( 72') Константелиас ЯнисТайсон Фреда 49' (Мург Томас ( 49'  100'Тиссудали Тарик 101') Брэндон Льямас 72' (Десподов Кирилл ( 72')
Запасные: Цифцис АнтонисМихаилидис ЯннисВиейриньяТимьянис КонстантиносТалихманидис ХристосЦиггарас Теохарис
Далин ЮханСтрюгер-Ларсен Йенс 114' (Рослер Колин ( 114') Янссон Понтус  90'Зеттерстрем НильсГабриэль Даль Тое БусанеллоРикс Сёрен 60' (Болин Уго ( 60') Пенья Серхио 106' (Берг Оливер ( 106') Йонсен Лассер Берг  62'Нанаси Себастьян 79' (Кристиансен Андерс ( 79') Телин Исаак  90' 114' (Ольссон Мартин ( 114') Ботхейм Эрик 87' (Али Таха Абди ( 87')
Запасные: Хакшабанович СеадФридрих РикардоЙоргенсен Себастьян ВинтерПерссон ХоакимРозенгрен ОттоМаколли Элисон
13 августа. Стадион "Тумба" (Салоники).
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Евро-Футбол.Ру,
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