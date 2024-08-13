«Мальмё» в результативной битве одолел ПАОК с Оздоевым и Чаловым

ПАОК и «Мальмё» провели ещё один результативный матч между собой в квалификации Лиги чемпионов.

Уже на первых минутах аут с правого фланга бросили гости, Понтус Янссон скинул мяч на дальнюю штангу, а Себастьян Нанаси головой переправил снаряд в цель - 0:1. В середине первого тайма Тайсон со штрафного направил мяч в дальний угол, голкипер оказался к этому не готов, оставшись стоять на месте - 1:1. В концовке вовсе был голепад - после навеса Андрии Живковича с правого фланга гости отбили мяч, казалось, в безопасную зону, однако Живкович метров с 35 с левого полуфланга направил снаряд точно в дальнюю «девятку» - 2:1. Недолго музыка играла для греков - подачу с правого фланга исполнил Сёрен Рикс, Нанаси пробил в касание в ближний угол, а голкипер спасти свои ворота не смог. Абдул-Рахман Баба с левого фланга исполнил подачу, мяч дошел до правого края штрафной, Живкович убрал круглого под левую и пробил низом точно в дальний угол - 3:2 и перерыв.

Во втором тайме остроты было поменьше. Томас Мург исполнил угловой, Костас Кулиеракис в борьбе с защитником пробил в падении в дальний угол - штанга спасла ворота гостей. На 90-й минуте после навеса Йенса Стрюгера-Ларсена со штрафного голкипер дважды спасал в ближнем бою, мяч отскочил к защитнику, а тот выбил его в Нильса Зеттерстрема, и отскок в сетку - 3:3. Овертайм.

На 99-й минуте по центру прошла атака у гостей, Зеттерстрем вывел Андерса Кристиансена на рандеву с кипером, датчанин обыграл вратаря и поразил пустые ворота - 3:4. Гости создали еще несколько моментов, после этого Йонсен после «стенки» с партнером пробил с линии штрафной - перекладина спасла ворота хозяев, а на отскоке Кристиансен головой пробил чуть выше створа.

2:2 и 3:4, «Мальмё» идет дальше и сыграет против «Спарты» или ФКСБ. Греки попадают на «Целе» или «Шемрок Роверс» в Лиге Европы. Магомед Оздоев провел на поле 71 минуту, уступив место на поле Фёдору Чалову.