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«Лилль» в конце овертайма прошёл «Фенербахче» Моуринью

13 Августа 2024 • 22:47 Комментировать (1)
Фенербахче
1:1
Лилль

За выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сражались «Фенербахче» и «Лилль». Французы были сильнее на прошлой неделе (2:1). В ответной встрече в основном опасные моменты возникали в конце первого тайма. После скидки от Душана Тадича с линии чужой штрафной пробил по воротам Мерт Хакан Яндаш, но мяч в красивом прыжке перевел на угловой голкипер гостей. Ворвался в штрафную соперника на скорости Габриэль Гудмундссон и от лицевой линии отдал назад на Джонатана Дэвида, но выстрел последнего в подкате накрыл защитник. После ошибки защитника Эдин Джеко выскочил один на один с голкипером после паса от Яндаша, но переиграть в ближнем бою вратаря «Лилля» не удалось ему.

Во втором тайме взял инициативу на себя Дэвид, прошел к штрафной соперника и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой. На 90-й минуте далеко вбросил аут Джейден Остерволде в центр штрафной, где мяч угодил в колено защитника Бафоде Диаките, после чего влетел в сетку, а голкипер так и не смог спасти - 1:0 и ничья по сумме двух матчей.

На своей половине поля грубо сыграл Аисса Манди прямой ногой в голову сопернику, за что тут же получил прямую красную карточку на 110-й минуте, «Лилль» вдесятером. В самой концовке после удара Дэвида мяч попал в руку защитника - пенальти. Дэвид с точки развел мяч и голкипера по углам - 1:1, и «Лилль» прошел команду Жозе Моуринью. Далее французы сыграют против «Славии» или бельгийского «Юниона».

Протокол игры  
Фенербахче1:1Лилль
(1:0) Диаките Бафоде90'  
  118'Дэвид Джонатан (1:1)
Ливакович ДоминикМюлдюр Мерт  8' 63' (Осайи-Самуэль Брайт ( 63') Сёюнджю Чаглар  68'Джику Александер  65'Остерволде Джейден 119' (Айдын Огуз ( 119') Юксек ИсмаилЯндаш Мерт Хакан 63' (Эн-Несири Юссеф ( 63') Тадич Душан 85' (Тосун Дженк ( 85') Шиманьски СебастьянСен-Максимен Аллан 75' (Кавечи Ирфан ( 75') Джеко Эдин 91' (Элмаз Бартуг ( 91')
Запасные: Четин ОсманБекао РодригоЭгрибайят Ирфан ДжанЗайц МихаАкчичек ЮсуфКрунич Раде
Шевалье ЛюкаМёнье Тома 106' (Исмаили Гонсалвес ( 106') Диаките БафодеРибейро Александро  35'Сантос Тиаго 82' (Мукау Нгалаэль ( 82') Гудмундссон Габриэль 106' (Туре Усман ( 106') Кабелла Реми 69' (Жегрова Эдон ( 69'  80') Андре БенжаминГомес Анхель  55' 82' (Манди Аисса ( 82'  109') Харальдссон Хакон-Арнар  86' 98' (Сахрауи Осам ( 98') Дэвид Джонатан
Запасные: Мбаппе ЭйтанОлмета ЛисандруМанноне ВитоБайо МохамедБерле ВинсентИлич Андрей
13 августа. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Лилль

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
13 Августа 2024 в 23:22
Первый успех Особенного)
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