«Лилль» в конце овертайма прошёл «Фенербахче» Моуринью

За выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сражались «Фенербахче» и «Лилль». Французы были сильнее на прошлой неделе (2:1). В ответной встрече в основном опасные моменты возникали в конце первого тайма. После скидки от Душана Тадича с линии чужой штрафной пробил по воротам Мерт Хакан Яндаш, но мяч в красивом прыжке перевел на угловой голкипер гостей. Ворвался в штрафную соперника на скорости Габриэль Гудмундссон и от лицевой линии отдал назад на Джонатана Дэвида, но выстрел последнего в подкате накрыл защитник. После ошибки защитника Эдин Джеко выскочил один на один с голкипером после паса от Яндаша, но переиграть в ближнем бою вратаря «Лилля» не удалось ему.

Во втором тайме взял инициативу на себя Дэвид, прошел к штрафной соперника и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой. На 90-й минуте далеко вбросил аут Джейден Остерволде в центр штрафной, где мяч угодил в колено защитника Бафоде Диаките, после чего влетел в сетку, а голкипер так и не смог спасти - 1:0 и ничья по сумме двух матчей.

На своей половине поля грубо сыграл Аисса Манди прямой ногой в голову сопернику, за что тут же получил прямую красную карточку на 110-й минуте, «Лилль» вдесятером. В самой концовке после удара Дэвида мяч попал в руку защитника - пенальти. Дэвид с точки развел мяч и голкипера по углам - 1:1, и «Лилль» прошел команду Жозе Моуринью. Далее французы сыграют против «Славии» или бельгийского «Юниона».