Анчелотти рассказал, что ему испортило отпуск

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что его отпуск был немного испорчен.

— Наличие большого количества хороших игроков испортило мне отпуск. Я все время думал, кто же будет играть, — заявил Анчелотти журналистам.

Напомним, в летнее трансферное окно к «Реалу» присоединились нападающие Эндрик и Килиан Мбаппе.

Завтра, 14 августа, «Реал» проведет первый официальный матч в новом сезоне. Соперником «сливочных» в игре за Суперкубок УЕФА будет «Аталанта». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.