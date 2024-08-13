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Гасперини: «Анчелотти — пример для всех тренеров»

13 Августа 2024 • 19:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
1 1.52 X 4.50 2 5.80
14.08 22:00

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

— Карло добился потрясающих результатов за последнее время. Очевидно, что он выиграл больше, чем кто-либо другой. Он является примером для всех тренеров, — цитирует Гасперини Madrid Xtra.

В среду, 14 августа, «Реал» и «Аталанта» сойдутся на футбольном поле в рамках матча за Суперкубок УЕФА. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, а «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Аталанта Джан Пьеро Гасперини ещё теги

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