Гасперини — об игре с «Реалом»: «Мы постараемся забрать титул домой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился комментарием о предстоящем матче против мадридского «Реала».

«Будет очень сложно. «Реал» — команда с наибольшим количеством титулов, но мы постараемся победить их и забрать титул домой», — приводит слова Гасперини Madrid Xtra.

Игра за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится завтра, 14 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Манчестер Сити».