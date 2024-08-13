Гасперини – о Суперкубке: «Реал» – лучший клуб в мире»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о мадридском «Реале» в преддверии матча Суперкубка УЕФА.

Встреча действующих триумфаторов Лиги Европы и Лиги чемпионов состоится 14 августа в Варшаве. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Реал» – лучший клуб мира. Играть с таким соперником – большая гордость для нас», – приводит Madrid Xtra слова итальянского рулевого.

Напомним, команда Карло Анчелотти обыграла в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» – 2:0.

«Аталанта» оказалась сильнее леверкузенского «Байера» в финале второго по статусу еврокубка, забив три безответных мяча.