Мбаппе, Винисиус и Родриго выйдут в старте «Реала» в матче Суперкубка УЕФА

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует выпустить в основе сразу трёх звёздных нападающих команды в первом официальном матче сезона.

Ещё до официального подтверждения трансфера Килиана Мбаппе в СМИ полагали, что француз заменит в стартовом составе Родриго, однако, судя по всему, наставник «сливочных» найдёт место на поле обоим игрокам. Как информирует Madrid Zone со ссылкой на Relevo, в поединке Суперкубка УЕФА против «Аталанты» тренерский штаб мадридцев планирует задействовать трио Винисиус – Мбаппе – Родриго с первых минут. Для 25-летнего новичка эта встреча станет дебютной в «королевском клубе».

Матч «Реал» – «Аталанта» состоится 14 августа.