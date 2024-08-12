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Оздоев и Чалов – в заявке ПАОКа на ответный матч с «Мальмё»

12 Августа 2024 • 21:42 Комментировать

Во вторник, 13 августа ПАОК у себя дома в Салониках проведёт ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА против шведского «Мальмё». Команды играют в рамках третьего квалификационного раунда самого престижного еврокубка.

Два российских игрока ПАОКа, полузащитник Магомед Оздоев и его новый партнёр по команде Фёдор Чалов оказались в заявке чемпиона Греции на грядущий матч. Новостью делится пресс-служба коллектива.

Напомним, что первый поединок, что прошёл в Швеции на минувшей неделе, завершился боевой ничьей – 2:2. Следить за всеми событиями этой игры можно будет в текстовой трансляции на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фёдор Чалов ещё теги
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