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Эндрик и Мбаппе попали в заявку «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА

12 Августа 2024 • 17:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
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14.08 22:00

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявку команды на предстоящий матч против «Аталанты» за Суперкубок УЕФА.

Стоит сказать, что в списке оказались два новичка команды — бразильский форвард Эндрик и французский нападающий Килиан Мбаппе. Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Лунин, Франсиско.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Якобо.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос.

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.

Игра за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится 14 августа. Начало — в 22:00 по мск.

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