Беллингем почти восстановился после травмы плеча

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продолжает процесс восстановления после травмы плеча.

Как утверждает Marca, 21-летний хавбек добился значительного прогресса и хочет играть без плечевого ремня в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

Напомним, в прошлом сезоне Беллингем провел много матчей, имея проблемы с плечом.

Встреча между «Реалом» и «Аталантой» пройдет в среду, 14 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Манчестер Сити».