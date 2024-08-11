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Беллингем почти восстановился после травмы плеча

11 Августа 2024 • 17:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
14.08 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продолжает процесс восстановления после травмы плеча.

Как утверждает Marca, 21-летний хавбек добился значительного прогресса и хочет играть без плечевого ремня в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

Напомним, в прошлом сезоне Беллингем провел много матчей, имея проблемы с плечом.

Встреча между «Реалом» и «Аталантой» пройдет в среду, 14 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Манчестер Сити».

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РЕАЛ МАДРИД АТАЛАНТА
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