Моуринью назвал одну из причин неудачи во Франции

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» проиграл в гостях у «Лилля» со счётом 1:2. После игры главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью посетовал на отсутствие полузащитника Фреда. Бразилец пропускал игру сразу по двум причинам – дисквалификация и травма.

«Мне не нравится это говорить, но мне не хватало Фреда. Он очень важный футболист для нас. Но это только половина матча, мы уступаем 1:2. Впереди ответный матч перед нашими фанатами», - сказал Моуринью журналистам.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в начале текущего лета.