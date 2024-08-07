​Моуринью: «В Стамбуле всё будет иначе»

Турецкий «Фенербахче» потерпел поражение от французского «Лилля» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но португальский наставник стамбульского клуба, Жозе Моуринью, не сомневается, что в ответном матче всё будет иначе.

- Это не конец, а середина всей оперы. А вторую её часть мы отыграем на нашем поле. Потому я скажу команде «Форца». За нашей спиной будут тысячи фанатов, и это станет решающим фактором, - бодрится Жозе Моуринью.

Напомним, что португальский специалист только начал свою работу у руля турецкого клуба, ранее он работал в римской «Роме».