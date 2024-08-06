Рикошеты помогли «Лиллю» одолеть «Фенербахче»

«Лилль» с «Фенербахче» здорово сражались за победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Из обилия моментов выделим самые опасные.

Уже в дебюте Тиаго Сантос из района правого угла штрафной площади нанёс удар по воротам, и после рикошета мяч, дезориентировав голкипера, оказался в сетке - 1:0. Влёт прикладывался игрок «Лилля» Анхель Гомес почти с линии штрафной площадки, в левый угол стремился мяч, но его вытащил вратарь. Анхель Гомес подал угловой с правого фланга, последовала скидка на дальнюю, а как оттуда Джонатан Дэвид не попал в ворота, уму непостижимо.

После перерыва Аллан Сен-Максимен ещё парочку своих моментов уничтожил - с левого полуфланга не перекинул он сначала голкипера, а затем пробил мимо свободного правого угла створа. В концовке здорово сработала замена Жозе Моуринью. Ирфан Кавечи прямым ударом со штрафного с левой ноги положил мяч в правую девятку, а кипер проводил мяч лишь глазами - 1:1. На 90-й минуте Жегрова сместился с правого фланга к линии штрафной площади и нанёс удар, в результате рикошета после которого мяч опустился в дальний угол - 2:1.