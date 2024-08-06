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Рикошеты помогли «Лиллю» одолеть «Фенербахче»

06 Августа 2024 • 23:30 Комментировать
Лилль
2:1
Фенербахче
окончен

«Лилль» с «Фенербахче» здорово сражались за победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Из обилия моментов выделим самые опасные.

Уже в дебюте Тиаго Сантос из района правого угла штрафной площади нанёс удар по воротам, и после рикошета мяч, дезориентировав голкипера, оказался в сетке - 1:0. Влёт прикладывался игрок «Лилля» Анхель Гомес почти с линии штрафной площадки, в левый угол стремился мяч, но его вытащил вратарь. Анхель Гомес подал угловой с правого фланга, последовала скидка на дальнюю, а как оттуда Джонатан Дэвид не попал в ворота, уму непостижимо.

После перерыва Аллан Сен-Максимен ещё парочку своих моментов уничтожил - с левого полуфланга не перекинул он сначала голкипера, а затем пробил мимо свободного правого угла створа. В концовке здорово сработала замена Жозе Моуринью. Ирфан Кавечи прямым ударом со штрафного с левой ноги положил мяч в правую девятку, а кипер проводил мяч лишь глазами - 1:1. На 90-й минуте Жегрова сместился с правого фланга к линии штрафной площади и нанёс удар, в результате рикошета после которого мяч опустился в дальний угол - 2:1.

Протокол игры  
Лилль2:1Фенербахче
(1:0) Сантос Тиаго12'  
  80'Кавечи Ирфан (1:1)
(2:1) Жегрова Эдон90'  
Шевалье ЛюкаСантос Тиаго  45' 86' (Сахрауи Осам ( 86') Мёнье ТомаРибейро АлександроДиаките БафодеХаральдссон Хакон-Арнар 71' (Жегрова Эдон ( 71') Андре БенжаминГомес АнхельГудмундссон ГабриэльКабелла РемиДэвид Джонатан 71' (Байо Мохамед ( 71')
Запасные: Мбаппе ЭйтанМанди АиссаОлмета ЛисандруМукау НгалаэльМанноне ВитоТуре УсманРагубьер УгоБерле ВинсентИлич Андрей
Ливакович ДоминикМюлдюр МертОстерволде ДжейденСёюнджю ЧагларКадыоглу Ферди  45'Шиманьски СебастьянКрунич Раде 85' (Джику Александер ( 85') Юксек ИсмаилСен-Максимен Аллан 71' (Кавечи Ирфан ( 71') Джеко Эдин  9' 78' (Эн-Несири Юссеф ( 78') Тадич Душан
Запасные: Тосун ДженкЭлмаз БартугБекао РодригоЭгрибайят Ирфан ДжанЯндаш Мерт ХаканЗайц МихаАкчичек ЮсуфАйдын ОгузОсайи-Самуэль Брайт
06 августа. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Лилль

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