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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» на последней минуте упустило победу над «Рейнджерс»

06 Августа 2024 • 22:52 Комментировать
Динамо Киев
1:1
Рейнджерс

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» играл против «Рейнджерс». В середине первого тайма Владислав Ванат в упор добил мяч после парированного выстрела Константина Вивчаренко, но из офсайда. В ответ в стиле Арьена Роббена сыграл Росс Маккосленд и зарядил в дальнюю штангу. В конце тайма у украинцев прошла контратака, Александр Караваев отобрал мяч, обыграл соперника и бросил вперед Владислава Ваната, а тот прострелил вдоль рамки на одинокого Андрея Ярмоленко - 1:0.

Во втором тайме остроты было гораздо меньше, коллектив Александра Шовковского отдал инициативу и сыграл по счету. За 20 секунд до финального свистка у «Рейнджерс» контратака, Вацлав Черны от правого углового флага навесил во вратарскую, и Сириль Дессерс легко забил - 1:1.

Ответная встреча состоится на следующей неделе.

Протокол игры  
Динамо Киев1:1Рейнджерс
(1:0) Ярмоленко Андрей38'  
  90'Дессерс Сириль (1:1)
Бущан ГеоргийКараваев АлександрПопов Денис IIМихавко ТарасВивчаренко КонстантинШапаренко Николай 69' (Лонвейк Джастин ( 69') Бражко ВладимирПихалёнок Александр 69' (Буяльский Виталий ( 69') Ярмоленко Андрей 77' (Волошин Назар ( 77') Ванат ВладиславКабаев Владислав 77' (Брагару Максим ( 77')
Запасные: Андриевский АлександрСупряга ВладиславБиловар КристианСебальос БрайанМалыш НавинДубинчак ВладиславНещерет РусланМоргун Валентин
Батлэнд ДжекТавернье Джеймс  78'Сауттар Джон  85'Балогун ЛеонЙылмаз РыдванМакКосленд Росс 60' (Черны Вацлав ( 60') Баррон Коннор 71' (Стерлинг Дюжон ( 71') Мохаммед Диоманд 80' (Дауэлл Киран ( 80') Райт Скотт 46' (Джевфе ( 46') Дессерс Сириль  90'Лоуренс Том
Запасные: Келли ЛиамПерейра Данило IIПроппер РобинМатондо РаббиФрейзер РоббиМаккиннон КоулКинг ЛеонДэвис Бен II
06 августа. Стадион "Арена Люблин".
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Динамо Киев Рейнджерс

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