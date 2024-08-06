Киевское «Динамо» на последней минуте упустило победу над «Рейнджерс»

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» играл против «Рейнджерс». В середине первого тайма Владислав Ванат в упор добил мяч после парированного выстрела Константина Вивчаренко, но из офсайда. В ответ в стиле Арьена Роббена сыграл Росс Маккосленд и зарядил в дальнюю штангу. В конце тайма у украинцев прошла контратака, Александр Караваев отобрал мяч, обыграл соперника и бросил вперед Владислава Ваната, а тот прострелил вдоль рамки на одинокого Андрея Ярмоленко - 1:0.

Во втором тайме остроты было гораздо меньше, коллектив Александра Шовковского отдал инициативу и сыграл по счету. За 20 секунд до финального свистка у «Рейнджерс» контратака, Вацлав Черны от правого углового флага навесил во вратарскую, и Сириль Дессерс легко забил - 1:1.

Ответная встреча состоится на следующей неделе.