ПАОК не смог обыграть «Мальмё», дебют Чалова откладывается

Во вторник экс-форвард ЦСКА Фёдор Чалов мог вернуться в еврокубки, попав в заявку ПАОКа на выездной матч квалификации Лиги чемпионов против «Мальмё». Тем не менее, ввиду напряжённого характера поединка дебют новички греческой команды переносится. Его партнеры пропустили первыми в середине первого тайма после подачи углового и удара Понтуса Янссона. Гости ответили голевой атакой на 42-й минуте, когда рикошет у ворот и ряд ударов привели к голу Тайсона - 1:1. После перерыва у шведов снова сработал угловой, на ближней штанге результативно сыграл Себастьян Нанаси. Но и отыгрались греки после корнера, дальнюю штангу замкнул Абдул Рахман Баба - 2:2.

Ответная встреча через неделю.