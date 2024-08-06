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ПАОК не смог обыграть «Мальмё», дебют Чалова откладывается

06 Августа 2024 • 21:59 Комментировать
Мальмё
2:2
ПАОК
окончен

Во вторник экс-форвард ЦСКА Фёдор Чалов мог вернуться в еврокубки, попав в заявку ПАОКа на выездной матч квалификации Лиги чемпионов против «Мальмё». Тем не менее, ввиду напряжённого характера поединка дебют новички греческой команды переносится. Его партнеры пропустили первыми в середине первого тайма после подачи углового и удара Понтуса Янссона. Гости ответили голевой атакой на 42-й минуте, когда рикошет у ворот и ряд ударов привели к голу Тайсона - 1:1. После перерыва у шведов снова сработал угловой, на ближней штанге результативно сыграл Себастьян Нанаси. Но и отыгрались греки после корнера, дальнюю штангу замкнул Абдул Рахман Баба - 2:2.

Ответная встреча через неделю.

Протокол игры  
Мальмё2:2ПАОК
(1:0) Янссон Понтус28'  
  42'Тайсон Фреда (1:1)
(2:1) Нанаси Себастьян67'  
  75'Баба Абдул-Рахман (2:2)
Далин ЮханСтрюгер-Ларсен ЙенсЯнссон ПонтусЗеттерстрем НильсГабриэль Даль Тое БусанеллоБолин Уго  45' 83' (Али Таха Абди ( 83') Йонсен Лассер БергПенья Серхио 90' (Берг Оливер ( 90') Нанаси Себастьян  87'Телин ИсаакБотхейм Эрик  52' 66' (Кристиансен Андерс ( 66')
Запасные: Лукили ЗакарияХакшабанович СеадФридрих РикардоЙоргенсен Себастьян ВинтерПерссон ХоакимРозенгрен ОттоОльссон МартинМаколли ЭлисонРикс Сёрен
Котарски ДоминикБаба Абдул-Рахман  70'Кулиеракис КостасКедзёра ТомашСастре Хуан  72'Оздоев Магомед  90'Шваб Штефан 73' (Камара Мохамед III ( 73'  84') Тайсон ФредаКонстантелиас Янис 83' (Мург Томас ( 83') Живкович Андрия 73' (Десподов Кирилл ( 73') Брэндон Льямас 69' (Тиссудали Тарик ( 69')
Запасные: Цифцис АнтонисТрост-Эконг ВиллиамМихаилидис ЯннисВиейриньяТимьянис КонстантиносЦиггарас ТеохарисЧалов Фёдор
06 августа. Стадион "Эледа".
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