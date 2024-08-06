ПАОК не смог обыграть «Мальмё», дебют Чалова откладывается

Во вторник экс-форвард ЦСКА Фёдор Чалов мог вернуться в еврокубки, попав в заявку ПАОКа на выездной матч квалификации Лиги чемпионов против «Мальмё». Тем не менее, ввиду напряжённого характера поединка дебют новички греческой команды переносится. Его партнеры пропустили первыми в середине первого тайма после подачи углового и удара Понтуса Янссона. Гости ответили голевой атакой на 42-й минуте, когда рикошет у ворот и ряд ударов привели к голу Тайсона - 1:1. После перерыва у шведов снова сработал угловой, на ближней штанге результативно сыграл Себастьян Нанаси. Но и отыгрались греки после корнера, дальнюю штангу замкнул Абдул Рахман Баба - 2:2.
Ответная встреча через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Янссон Понтус28'
|42'Тайсон Фреда (1:1)
|(2:1) Нанаси Себастьян67'
|75'Баба Абдул-Рахман (2:2)
Далин Юхан•Стрюгер-Ларсен Йенс•Янссон Понтус•Зеттерстрем Нильс•Габриэль Даль Тое Бусанелло•Болин Уго 45'83' (Али Таха Абди (83') •Йонсен Лассер Берг•Пенья Серхио90' (Берг Оливер (90') •Нанаси Себастьян• 87'Телин Исаак•Ботхейм Эрик 52'66' (Кристиансен Андерс (66')
Котарски Доминик•Баба Абдул-Рахман• 70'Кулиеракис Костас•Кедзёра Томаш•Састре Хуан• 72'Оздоев Магомед• 90'Шваб Штефан73' (Камара Мохамед III (73') • 84'Тайсон Фреда•Константелиас Янис83' (Мург Томас (83') •Живкович Андрия73' (Десподов Кирилл (73') •Брэндон Льямас69' (Тиссудали Тарик (69')
06 августа. Стадион "Эледа".
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