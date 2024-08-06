«Карабах» уступил «Лудогорцу» на последних минутах

В третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов «Карабах» и «Лудогорец» играли на равных.

На 12-й минуте подключился к атаке хозяев по флангу Марко Вешович, сместился к линии штрафной и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот. Мягко забросил в штрафную гостей Марко Янкович, оторвался от опеки защитников Бахлул Мустафазаде и головой вколотил снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. После ошибки на выходе вратаря «Карабаха» подхватил мяч в чужой штрафной Квадво Дуа, но не смог попасть по пустым воротам.

После перерыва взял инициативу на себя Жуниньо и с левого фланга сместился в центр и с линии штрафной пробил в дальний угол, но в падении справился голкипер. Убежал в контратаку Дуа и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету головой Ранхел Кайо, но мяч угодил точно в перекладину, а добивание Бернарда Текпетея было неточным. На 56-й минуте со штрафного навесил Сон на дальнюю штангу, куда ворвался Динис Алмейда и головой пробил в борьбе с защитником точно под перекладину - 0:1. Быстро сравняли счет футболисты «Карабаха» - подхватил мяч на фланге Вешович и тут же подал на ближнюю штангу, где пробил головой Яссин Бензия, в падении отбил перед собой голкипер, но точно на Жуниньо, который добивал уже в пустые ворота - 1:1. На 87-й минуте вышли вперед болгары - выиграл подбор у штрафной Ивайло Чочев, но не стал бить, а обыграл финтом защитника, после чего навесил на дальнюю штангу, где уже головой пробил в дальнюю девятку Кайо - 1:2.

Окончательно всё решится через неделю.