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«Карабах» уступил «Лудогорцу» на последних минутах

06 Августа 2024 • 21:04 Комментировать
Карабах
1:2
Лудогорец

В третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов «Карабах» и «Лудогорец» играли на равных.

На 12-й минуте подключился к атаке хозяев по флангу Марко Вешович, сместился к линии штрафной и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот. Мягко забросил в штрафную гостей Марко Янкович, оторвался от опеки защитников Бахлул Мустафазаде и головой вколотил снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. После ошибки на выходе вратаря «Карабаха» подхватил мяч в чужой штрафной Квадво Дуа, но не смог попасть по пустым воротам.

После перерыва взял инициативу на себя Жуниньо и с левого фланга сместился в центр и с линии штрафной пробил в дальний угол, но в падении справился голкипер. Убежал в контратаку Дуа и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету головой Ранхел Кайо, но мяч угодил точно в перекладину, а добивание Бернарда Текпетея было неточным. На 56-й минуте со штрафного навесил Сон на дальнюю штангу, куда ворвался Динис Алмейда и головой пробил в борьбе с защитником точно под перекладину - 0:1. Быстро сравняли счет футболисты «Карабаха» - подхватил мяч на фланге Вешович и тут же подал на ближнюю штангу, где пробил головой Яссин Бензия, в падении отбил перед собой голкипер, но точно на Жуниньо, который добивал уже в пустые ворота - 1:1. На 87-й минуте вышли вперед болгары - выиграл подбор у штрафной Ивайло Чочев, но не стал бить, а обыграл финтом защитника, после чего навесил на дальнюю штангу, где уже головой пробил в дальнюю девятку Кайо - 1:2.

Окончательно всё решится через неделю.

Протокол игры  
Карабах1:2Лудогорец
  56'Алмейда Динис (0:1)
(1:1) Жуниньо VI65'  
  87'Кайо Ранхел (1:2)
Бунтиц ФабиянВешович Марко 75' (Силва Матеус II ( 75') Мустафазаде БахлулМедина КевинБайрамов Турал 67' (Джафаргулиев Элвин ( 67') Ромао Жулио  11'Янкович МаркоАндраде ЛеандроБензия Яссин 75' (Кейта Амиду ( 75') Зубир АбделлаЖуниньо VI  41'
Запасные: Гусейнов АббасАлмейда РичардМагомедалиев ШахрудинАхундзаде НариманДжиджа РедонИсаев АлексейГусейнов БадавиАндраде Патрик
Бонманн ХендрикСонАлмейда ДинисВердон Оливье  34'Недялков АнтонПётровски Якуб 82' (Чочев Ивайло ( 82') Дуарте Дерой  90'Педринью РошаТекпетей Бернард 61' (Рик ( 61') Дуа Квадво 90' (Куртулус Эдвин ( 90') Кайо Ранхел  45'  89'
Запасные: Витри Аслак ФоннГрупер ДэнниТиссера МатиасХристов ДамьянСеко РуанНеделев ТодорЙорданов ИванПадт СерджиоДелев Спас
06 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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