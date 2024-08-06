Польские судьи напились и украли дорожный знак перед матчем Лиги чемпионов

Арбитры из Польши были пойманы полицией в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает TVPSPORT.PL.

По данным источника, Бартош Ф. и Томаш М. накануне матча квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Рейнджерс» украли дорожный знак. Отмечается, что в их крови было много алкоголя.

Оба арбитра были задержаны полицией, после чего их отправили в вытрезвитель, заявил источник.

Стоит сказать, что вышеназванные судьи пропали из заявки на официальном сайде УЕФА.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Рейнджерс» пройдет 6 августа, начало — в 21:00 по мск.