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Польские судьи напились и украли дорожный знак перед матчем Лиги чемпионов

06 Августа 2024 • 15:37 Комментировать
Динамо Киев
...
Рейнджерс
Через 5 ч. 8 мин.

Арбитры из Польши были пойманы полицией в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает TVPSPORT.PL.

По данным источника, Бартош Ф. и Томаш М. накануне матча квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Рейнджерс» украли дорожный знак. Отмечается, что в их крови было много алкоголя.  

Оба арбитра были задержаны полицией, после чего их отправили в вытрезвитель, заявил источник.

Стоит сказать, что вышеназванные судьи пропали из заявки на официальном сайде УЕФА.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Рейнджерс» пройдет 6 августа, начало — в 21:00 по мск.

Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.  
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