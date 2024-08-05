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Лига чемпионов

Что нужно ПАОКу Чалова для выхода в основной раунд Лиги чемпионов

05 Августа 2024 • 14:57 Комментировать
Мальмё
...
ПАОК
1 2.45 X 3.50 2 2.80
06.08 20:00

На днях российский нападающий Фёдор Чалов перешёл из ЦСКА в ПАОК. Греческая команда имеет шансы пройти в основной раунд Лиги чемпионов. Для этого «чёрно-белым» нужно пройти ещё два квалификационных барьера.

Ближайшим соперником ПАОКа будет шведский «Мальмё». В ходе понедельничной жеребьёвки выяснилось, что победитель этой пары в следующем раунде сыграет против победителя дуэли «Спарта» Прага - ФКСБ.

Если ПАОК пройдёт «Мальмё» и следующего соперника, то он окажется на лиговой стадии главного клубного турнира континента. Как известно, в новом сезоне формат Лиги чемпионов изменится – вместо группового этапа будет единая лига с 36 командами. 

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МАЛЬМЁ ПАОК
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