Что нужно ПАОКу Чалова для выхода в основной раунд Лиги чемпионов

На днях российский нападающий Фёдор Чалов перешёл из ЦСКА в ПАОК. Греческая команда имеет шансы пройти в основной раунд Лиги чемпионов. Для этого «чёрно-белым» нужно пройти ещё два квалификационных барьера.

Ближайшим соперником ПАОКа будет шведский «Мальмё». В ходе понедельничной жеребьёвки выяснилось, что победитель этой пары в следующем раунде сыграет против победителя дуэли «Спарта» Прага - ФКСБ.

Если ПАОК пройдёт «Мальмё» и следующего соперника, то он окажется на лиговой стадии главного клубного турнира континента. Как известно, в новом сезоне формат Лиги чемпионов изменится – вместо группового этапа будет единая лига с 36 командами.