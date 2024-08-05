Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты

В понедельник состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Это последняя стадия отбора перед основным этапом турнира. Результаты жеребьёвки – ниже.

Путь чемпионов

«Янг Бойз» – «Галатасарай»;

«Динамо» Загреб – «Карабах» или «Лудогорец»;

«Митьюлланд» или «Ференцварош» – «Слован» или АПОЕЛ;

«Ягеллония» или «Будё-Глимт» – «Црвена Звезда»;

«Мальмё» или ПАОК – «Спарта» или ФКСБ.

Путь представителей лиг

«Лилль» или «Фенербахче» – «Славия» или «Юнион»;

«Динамо» Киев или «Рейнджерс» – «Зальцбург» или «Твенте».

Первые матчи этой стадии квалификации Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, а ответные – 27 и 28 августа.