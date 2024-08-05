Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты

В понедельник состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Это последняя стадия отбора перед основным этапом турнира. Результаты жеребьёвки – ниже.
Путь чемпионов
«Янг Бойз» – «Галатасарай»;
«Динамо» Загреб – «Карабах» или «Лудогорец»;
«Митьюлланд» или «Ференцварош» – «Слован» или АПОЕЛ;
«Ягеллония» или «Будё-Глимт» – «Црвена Звезда»;
«Мальмё» или ПАОК – «Спарта» или ФКСБ.
Путь представителей лиг
«Лилль» или «Фенербахче» – «Славия» или «Юнион»;
«Динамо» Киев или «Рейнджерс» – «Зальцбург» или «Твенте».
Первые матчи этой стадии квалификации Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, а ответные – 27 и 28 августа.
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