Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти – о Суперкубке: «Реалу» не хватает только двух игроков»

05 Августа 2024 • 03:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
14.08 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты».

Встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 14 августа.

«Я считаю, что игроки, добывшие победу в Лиге чемпионов, должны играть в Суперкубке. Нам не хватает только двоих – Начо и Крооса», – приводит Madrid Xtra слова рулевого «сливочных».

Напомним, после окончания прошедшего сезона защитник Начо Фернандес перебрался в саудовскую «Аль-Кадисию» на правах свободного агента, а полузащитник Тони Кроос завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Аталанта Тони Кроос Начо Фернандес ещё теги

Новости по матчу

04 Августа
15:50
Анчелотти рассказал, когда Мбаппе дебютирует за «Реал»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТАЛАНТА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу В «Реале» поражены Гюлером «Динамо» сделало заявление по Лещуку «Спартак» решил продать нападающего «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В УЕФА сообщили решение по России «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
03:13 · Лига чемпионов
Анчелотти – о Суперкубке: «Реалу» не хватает только двух игроков»
04 Августа
17:23 · Лига чемпионов
Чалов попал в заявку ПАОКа на матч Лиги чемпионов
15:50 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал, когда Мбаппе дебютирует за «Реал»
31 Июля
23:51 · Лига чемпионов
Минское «Динамо» обыграло «Лудогорец», но осталось за бортом Лиги чемпионов
22:52 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» повторно разгромило «Партизан» в матче Лиги чемпионов
19:39 · Лига чемпионов
​Моуринью: «Не думаю, что «Лилль» рад нам»
30 Июля
22:21 · Лига чемпионов
«Петрокуб» не смог пройти АПОЭЛ в Лиге чемпионов
22:18 · Лига чемпионов
«Фенербахче» Моуринью прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
20:56 · Лига чемпионов
«Карабах» забил 5 голов «Линкольну»
07:42 · Лига чемпионов
Европейская страна может отказаться от системы VAR 1
29 Июля
16:51 · Лига чемпионов
Маркиньос не попал в заявку «Ференцвароша» на матч Лиги чемпионов
28 Июля
15:59 · Лига чемпионов
Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый 6
27 Июля
00:42 · Лига чемпионов
Ракитич подшутил над Месси: «Ты никогда не выиграешь Лигу Европы»
26 Июля
21:01 · Лига чемпионов
Анри рассказал о диалоге с Тчуамени после победы «Реала» в Лиге чемпионов
24 Июля
22:56 · Лига чемпионов
Минское «Динамо» ухудшило шансы на борьбу в Лиге чемпионов, уступив в Болгарии
23 Июля
22:54 · Лига чемпионов
Заведённое киевское «Динамо» забило 6 мячей «Партизану»
22:04 · Лига чемпионов
«Петрокуб» уступил АПОЭЛу, сохранив шансы на итоговый успех
20:55 · Лига чемпионов
«Карабах» привычно обыграл «Линкольн»
11:09 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» упрекнуло «Партизан» за поездку в Москву 1
22 Июля
16:00 · Лига чемпионов
Деменко спрогнозировал, кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году эксклюзив
15:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков порассуждал о матчах Кубка России и Лиги чемпионов, которые начнутся в одно время эксклюзив
14:46 · Лига чемпионов
Хуан Мата тренируется с датским клубом
14:04 · Лига чемпионов
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты 1
18 Июля
18:54 · Лига чемпионов
Модрич: «Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова»
17 Июля
22:08 · Лига чемпионов
​В Люксембурге мечтали о Лиге чемпионов, но вылетели от Фарер
Все новости
Рекомендуем