Анчелотти – о Суперкубке: «Реалу» не хватает только двух игроков»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты».

Встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 14 августа.

«Я считаю, что игроки, добывшие победу в Лиге чемпионов, должны играть в Суперкубке. Нам не хватает только двоих – Начо и Крооса», – приводит Madrid Xtra слова рулевого «сливочных».

Напомним, после окончания прошедшего сезона защитник Начо Фернандес перебрался в саудовскую «Аль-Кадисию» на правах свободного агента, а полузащитник Тони Кроос завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет.