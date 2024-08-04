Чалов попал в заявку ПАОКа на матч Лиги чемпионов

Российский форвард ПАОКа Фёдор Чалов оказался в заявке греческого клуба на предстоящий матч квалификации Лиги чемпионов с «Мальмё».

Напомним, 26-летний нападающий перебрался в ПАОК из ЦСКА текущим летом. Чалов заключил трудовой договор с греческим коллективом на три сезона.

Стоит отметить, что другой россиянин Магомед Оздоев тоже оказался в заявке ПАОКа на ближайшую встречу.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» - ПАОК состоится во вторник, 6 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.