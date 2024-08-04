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Анчелотти рассказал, когда Мбаппе дебютирует за «Реал»

04 Августа 2024 • 15:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
14.08 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о форварде Килиане Мбаппе. По словам итальянца, Мбаппе сможет дебютировать за «сливочных» уже в матче против «Аталанты».

«Очевидно, Мбаппе может выйти в стартовом составе на Суперкубок УЕФА. Джуд Беллингем тоже. Они готовы», - слова Анчелотти приводит Madrid Xtra.

Матч Суперкубка УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» пройдёт в среду, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Килиан Мбаппе не отправился с «Реалом» в турне по США. Француз получил дополнительное время на отдых, ведь летом он выступил на чемпионате Европы.

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