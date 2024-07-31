Минское «Динамо» обыграло «Лудогорец», но осталось за бортом Лиги чемпионов

В ответном матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов минское «Динамо» пыталось пройти «Лудогорец» после неудачи на прошлой неделе (0:2). Уже на пятой минуте Бернард Текпетей отметился плотным ударом из-за пределов штрафной, голкипер отбил мяч перед собой, а Руан Секо на добивании не попал в створ. Тут же ответ - после навеса с углового Иван Бахар пальнул с 15 метров, однако вратарь перевел мяч в перекладину. «Динамо» повело на 38-й минуте - через правый фланг минчане добрались до чужой штрафной, Павел Седько забросил мяч в штрафную на Трофима Мельниченко, тот прострелил в центр, а Бахар в касание расстрелял цель - 1:0.

После перерыва Текпетей заработал штрафной в 30 метрах от чужих ворот и отметился прямым ударом, кипер не очень уверенно отбил мяч, который в итоге попал в штангу. После навеса с правого фланга последовала скидка в центр и удар Игора Педро с близкого расстояния - вратарь гостей совершил впечатляющий сейв.

«Динамо» в итоге вылетело из Лиги чемпионов, но осталось в еврокубках и дальше сыграет против «Линкольна».