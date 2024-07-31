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Лига чемпионов

Минское «Динамо» обыграло «Лудогорец», но осталось за бортом Лиги чемпионов

31 Июля 2024 • 23:51 Комментировать
Динамо Минск
1:0
Лудогорец
окончен

В ответном матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов минское «Динамо» пыталось пройти «Лудогорец» после неудачи на прошлой неделе (0:2). Уже на пятой минуте Бернард Текпетей отметился плотным ударом из-за пределов штрафной, голкипер отбил мяч перед собой, а Руан Секо на добивании не попал в створ. Тут же ответ - после навеса с углового Иван Бахар пальнул с 15 метров, однако вратарь перевел мяч в перекладину. «Динамо» повело на 38-й минуте - через правый фланг минчане добрались до чужой штрафной, Павел Седько забросил мяч в штрафную на Трофима Мельниченко, тот прострелил в центр, а Бахар в касание расстрелял цель - 1:0.

После перерыва Текпетей заработал штрафной в 30 метрах от чужих ворот и отметился прямым ударом, кипер не очень уверенно отбил мяч, который в итоге попал в штангу. После навеса с правого фланга последовала скидка в центр и удар Игора Педро с близкого расстояния - вратарь гостей совершил впечатляющий сейв.

«Динамо» в итоге вылетело из Лиги чемпионов, но осталось в еврокубках и дальше сыграет против «Линкольна».

Протокол игры  
Динамо Минск1:0Лудогорец
(1:0) Бахар Иван38'  
Лапоухов ФёдорБыков Артём ГеннадьевичКалинин Владислав  21'Гаврилович АлексейРайСедько Павел  75' 77' (Адеола Раймонд ( 77') Селява Александр  41'Демченко Никита Юрьевич  45'Мельниченко Трофим  84' 85' (Хващинский Владимир ( 85') Альфред СтивенБахар Иван 62' (Педро Игор ( 62')
Запасные: Школик ИгорьАмиан БониЖердев ГлебШимакович ИванАпетенок ПавелПодстрелов ДмитрийКаратай АртёмМихайрин МатвейСоколовский Артём
Бонманн Хендрик  90'Витри Аслак ФоннАлмейда ДинисВердон ОливьеНедялков АнтонПётровски ЯкубНеделев Тодор 46' (Дуа Квадво ( 46') Чочев ИвайлоРик 90' (Делев Спас ( 90') Секо Руан 46' (Педринью Роша ( 46') Текпетей Бернард 72' (Кайо Ранхел ( 72')
Запасные: СонТиссера МатиасХристов ДамьянСонко-Сундберг НоаЙорданов ИванКуртулус ЭдвинДуарте Дерой
31 июля. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
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Динамо Минск Лудогорец

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Ставка и прогноз на матч Динамо — Лудогорец Лиги чемпионов — 31 июля 2024
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