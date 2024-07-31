Киевское «Динамо» повторно разгромило «Партизан» в матче Лиги чемпионов

После 6:2 в первом матче ответная встреча «Партизана» и киевского «Динамо» превратилась в формальность, но и сегодня голы были. На 17-й минуте у украинской команды не получилась контратака, но Альдо Калулу безобразно сыграл на вынос, в итоге после рикошета Андрей Ярмоленко оказался сам перед воротами и переиграл голкипера - 0:1. После поперечного паса от Николя Шапаренко пробивал по воротам из пределов штрафной Назар Волошин, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

В самом начале второго тайма после навеса от Марио Юрчевича пробил головой из пределов штрафной Салданья, голкипер не реагировал, а мяч полетел в дальнюю штангу. В середине тайма Владислав Ванат убегал один на один с кипером, и защитник его скосил - пенальти. Форвард сам вызвался бить пенальти и на силу поразил левый угол ворот - 0:2. В контратаке в концовке Владислав Супряга справа прострелил к воротам, и Волошин в падении с метра попал в перекладину. На 87-й минуте после подачи со штрафного с правого фланга Денис Попов оказался сам перед воротами и в упор головой не мог промахнуться, вот только судья увидел вне игры. В компенсированное время проникающий пас на Владислава Дубинчака привел к выходу один на один, защитник не пожадничал и прострелил на Александра Караваева, а тот был точен - 0:3.

«Динамо» снова разгромно победило и 6 и 13 августа сыграет против «Рейнджерс».