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Киевское «Динамо» повторно разгромило «Партизан» в матче Лиги чемпионов

31 Июля 2024 • 22:52 Комментировать
Партизан
0:3
Динамо Киев

После 6:2 в первом матче ответная встреча «Партизана» и киевского «Динамо» превратилась в формальность, но и сегодня голы были. На 17-й минуте у украинской команды не получилась контратака, но Альдо Калулу безобразно сыграл на вынос, в итоге после рикошета Андрей Ярмоленко оказался сам перед воротами и переиграл голкипера - 0:1. После поперечного паса от Николя Шапаренко пробивал по воротам из пределов штрафной Назар Волошин, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

В самом начале второго тайма после навеса от Марио Юрчевича пробил головой из пределов штрафной Салданья, голкипер не реагировал, а мяч полетел в дальнюю штангу. В середине тайма Владислав Ванат убегал один на один с кипером, и защитник его скосил - пенальти. Форвард сам вызвался бить пенальти и на силу поразил левый угол ворот - 0:2. В контратаке в концовке Владислав Супряга справа прострелил к воротам, и Волошин в падении с метра попал в перекладину. На 87-й минуте после подачи со штрафного с правого фланга Денис Попов оказался сам перед воротами и в упор головой не мог промахнуться, вот только судья увидел вне игры. В компенсированное время проникающий пас на Владислава Дубинчака привел к выходу один на один, защитник не пожадничал и прострелил на Александра Караваева, а тот был точен - 0:3.

«Динамо» снова разгромно победило и 6 и 13 августа сыграет против «Рейнджерс».

Протокол игры  
Партизан0:3Динамо Киев
  17'Ярмоленко Андрей (0:1)
  68'Ванат Владислав (0:2)
  90'Муякич Нихад (0:3)
Йованович Александар IIФилипович Александар  58' 83' (Де Медина Натан ( 83') Муякич НихадМаркович Светозар  90'Юрчевич Марио 79' (Антич Никола ( 79') Захид Гайас 65' (Трифунович Неманья ( 65') Овусу ЛеонардЛазаревич МиланКалулу Альдо 65' (Северина Ксандер ( 65') Ён Чжун Го 65' (Натхо Бибрас ( 65') Салданья
Запасные: Ибрагим ЗубаируСтеванович НеманьяКовачевич БоянЙованович ДжорджеНиколич Неманья IIIШчекич АлександарСтепанович Матея
Бущан ГеоргийКараваев АлександрПопов Денис IIДячук Максим 54' (Биловар Кристиан ( 54') Дубинчак ВладиславПихалёнок АлександрБуяльский ВиталийШапаренко Николай 70' (Лонвейк Джастин ( 70') Ярмоленко Андрей 70' (Кабаев Владислав ( 70') Ванат Владислав 78' (Супряга Владислав ( 78') Волошин Назар
Запасные: Андриевский АлександрБражко ВладимирВивчаренко КонстантинМалыш НавинМихавко ТарасНещерет РусланМоргун ВалентинДиалло Самба
31 июля. Стадион "Партизан".
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Партизан Динамо Киев

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30 Июля
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Уверенная ставка и прогноз на матч Партизан — Динамо Киев Лиги чемпионов — 31 июля 2024
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