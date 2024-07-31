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​Моуринью: «Не думаю, что «Лилль» рад нам»

31 Июля 2024 • 19:39 Комментировать
Фенербахче
2:1
Лугано

Тренируемый португальским специалистом Жозе Моуринью «Фенербахче» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, команда Моуринью обыграла «Лугано». Теперь ей предстоит сыграть с французским «Лиллем», и Моуринью  уверен - соперник вряд ли считает такой жребий лёгким:

- Я хотел бы, чтобы турецким клубам сопутствовала удача при жеребьёвке, чего не произошло в этот раз. Но я думаю, то и в руководстве «Лилля» не считают жребий лёгким. «Фенербахче» - это не лёгкая прогулка, - цитирует слова Моуринью derbyderbyderby.it.

Напомним, что португалец возглавил свой нынешний клуб в начале года.


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