​Моуринью: «Не думаю, что «Лилль» рад нам»

Тренируемый португальским специалистом Жозе Моуринью «Фенербахче» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, команда Моуринью обыграла «Лугано». Теперь ей предстоит сыграть с французским «Лиллем», и Моуринью уверен - соперник вряд ли считает такой жребий лёгким:

- Я хотел бы, чтобы турецким клубам сопутствовала удача при жеребьёвке, чего не произошло в этот раз. Но я думаю, то и в руководстве «Лилля» не считают жребий лёгким. «Фенербахче» - это не лёгкая прогулка, - цитирует слова Моуринью derbyderbyderby.it.

Напомним, что португалец возглавил свой нынешний клуб в начале года.