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Лига чемпионов

«Петрокуб» не смог пройти АПОЭЛ в Лиге чемпионов

30 Июля 2024 • 22:21 Комментировать
Петрокуб
1:1
АПОЭЛ
окончен

«Петрокуб» до конца сражался за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Уступив АПОЭЛу на выезде (0:1), молдавский коллектив мог претендовать на итоговый успех. В середине первого тайма голкипер хозяев творил чудеса в рамке. Сначала он парировал выстрел Стефана Дражича с линии штрафной, а вскоре спас ворота после удара Дражича с левого края штрафной, при этом Маркиньос на добивании пробил мимо створа. Еще раз киприоты вывели Дражича на ударную позицию, тот пробил в дальний угол, но штанга спасла ворота «Петрокуба». Удар Кингсли Сарфо с правого угла вратарской потащил кипер, а на добивании Дражич с трех метров пульнул мяч на трибуны.

На 60-й минуте Сергиу Плэтикэ подключился к атаке «Петрокуба», обыгрался с Владмиром Амбросом и нанес шикарный удар с рикошетом от перекладины - 1:0. Спустя шесть минут Дьемерси Ндонгаля вошел в штрафную хозяев с левого края и исполнил передачу к 11-метровой отметке, Маркиньос перебросил мяч через соперника и с левой с рикошетом от перекладины пробил без шансов для вратаря - 1:1. В концовке быстрая контратака удалась гостям, Анастасиос Донис вывалился на рандеву с голкипером, но проиграл ему дуэль.

Тем не менее, АПОЭЛ остается в Лиге чемпионов, а «Петрокуб» в Лиге Европы сыграет против «Ференцвароша» или ТНС.

Протокол игры  
Петрокуб1:1АПОЭЛ
(1:0) Плэтикэ Сергиу60'  
  66'Маркиньос XXIII (1:1)
Смаленя СилвиуПлэтикэ СергиуМудрак Виктор  40'Дуанла ДональоЖардан ИонЛунгу ТеодорАбанья ДэвидПушкаш Дан 73' (Демиан Думитру ( 73') Амброс Владимир 85' (Санду Флоринель ( 85') Плэтикэ Михаил 73' (Кэрунту Марин ( 73') Лупан Михай 37' (Жардан Василий ( 37')
Запасные: Коваль ДумитруКотогой КорнелиуЙосипой МариусБасит Сейду
Белек ВидСушич МатеоПетрович РадосавДвали ЛашаКинтилья ХавиМаркиньос XXIII  64' 67' (Эль-Араби Юссеф ( 67') Ндонгаля Дьемерси 67' (Майер Макс ( 67') Костадинов ГеоргиТехера Серхио  45' 85' (Сациас Яннис ( 85'  86') Сарфо Кингсли 67' (Донис Анастасиос ( 67') Дражич Стефан 85' (Шебаке Иссам ( 85')
Запасные: ЧиприаноПоликарпу ПарисКорбу МариусТеодору ДимитрисКиттос СтефаносАнтониу ЭвагорасХристодулу Андреас
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