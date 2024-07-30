«Петрокуб» не смог пройти АПОЭЛ в Лиге чемпионов

«Петрокуб» до конца сражался за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Уступив АПОЭЛу на выезде (0:1), молдавский коллектив мог претендовать на итоговый успех. В середине первого тайма голкипер хозяев творил чудеса в рамке. Сначала он парировал выстрел Стефана Дражича с линии штрафной, а вскоре спас ворота после удара Дражича с левого края штрафной, при этом Маркиньос на добивании пробил мимо створа. Еще раз киприоты вывели Дражича на ударную позицию, тот пробил в дальний угол, но штанга спасла ворота «Петрокуба». Удар Кингсли Сарфо с правого угла вратарской потащил кипер, а на добивании Дражич с трех метров пульнул мяч на трибуны.

На 60-й минуте Сергиу Плэтикэ подключился к атаке «Петрокуба», обыгрался с Владмиром Амбросом и нанес шикарный удар с рикошетом от перекладины - 1:0. Спустя шесть минут Дьемерси Ндонгаля вошел в штрафную хозяев с левого края и исполнил передачу к 11-метровой отметке, Маркиньос перебросил мяч через соперника и с левой с рикошетом от перекладины пробил без шансов для вратаря - 1:1. В концовке быстрая контратака удалась гостям, Анастасиос Донис вывалился на рандеву с голкипером, но проиграл ему дуэль.

Тем не менее, АПОЭЛ остается в Лиге чемпионов, а «Петрокуб» в Лиге Европы сыграет против «Ференцвароша» или ТНС.