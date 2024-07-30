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Лига чемпионов

«Фенербахче» Моуринью прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

30 Июля 2024 • 22:18 Комментировать
Фенербахче
2:1
Лугано
окончен

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо вечером вторника прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Стамбульцы принимали дома «Лугано» из Швейцарии и со счётом 2:1 обыграли соперника. Голами в составе турецкой команды отметились опытнейший лидер Эдин Джеко и Себастиан Шиманьски. Общий счёт по сумме двух встреч – 6:4.

Теперь «Фенербахче» идёт дальше по турниру, где ожидает стамбульский клуб грозный соперник – «Лилль».

Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов «Фенер» Моуринью сыграл первые два официальных матча сезона. Чемпионат Турции пока что на длительной летней паузе.

Протокол игры  
Фенербахче2:1Лугано
  7'Махмуд Хадж (0:1)
(1:1) Джеко Эдин59'  
(2:1) Шиманьски Себастьян90'  
Ливакович ДоминикОсайи-Самуэль Брайт 70' (Мюлдюр Мерт ( 70') Сёюнджю ЧагларДжику АлександерОстерволде ДжейденФред Сантос 31' (Юксек Исмаил ( 31') Шиманьски СебастьянКрунич Раде 46' (Яндаш Мерт Хакан ( 46') Тадич ДушанДжеко Эдин  86'Кадыоглу Ферди 83' (Кавечи Ирфан ( 83')
Запасные: Сен-Максимен АлланТосун ДженкЭлмаз БартугЧетин ОсманIfran Can EgribayatБекао РодригоКент РайанАйдын Огуз
Саипи АмирДзанотти Маттиа  79'Пападопулос АнтониосЭль-Вафи АйманХайдари Альбиан 67' (Киминьяни Янис ( 67') Махмуд Хадж  58' 67' (Гргич Анто ( 67') Думбия Усман  55'Бислими Уран 73' (Daniel Dos Santos ( 73') Боттани Маттиа 60' (Пржибылко Каспер ( 60') Алиседа Игнасио  57' 73' (Маю Хишам ( 73') Валенсуэла Мильтон
Запасные: Райтер ЯннисМай Ларс-ЛукасМацек РоманМина ДиегоОсигве СебастьянМаркеш МартимБро-Гийяр Закари
30 июля. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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