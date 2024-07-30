«Фенербахче» Моуринью прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо вечером вторника прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Стамбульцы принимали дома «Лугано» из Швейцарии и со счётом 2:1 обыграли соперника. Голами в составе турецкой команды отметились опытнейший лидер Эдин Джеко и Себастиан Шиманьски. Общий счёт по сумме двух встреч – 6:4.

Теперь «Фенербахче» идёт дальше по турниру, где ожидает стамбульский клуб грозный соперник – «Лилль».

Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов «Фенер» Моуринью сыграл первые два официальных матча сезона. Чемпионат Турции пока что на длительной летней паузе.