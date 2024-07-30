«Фенербахче» Моуринью прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо вечером вторника прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Стамбульцы принимали дома «Лугано» из Швейцарии и со счётом 2:1 обыграли соперника. Голами в составе турецкой команды отметились опытнейший лидер Эдин Джеко и Себастиан Шиманьски. Общий счёт по сумме двух встреч – 6:4.
Теперь «Фенербахче» идёт дальше по турниру, где ожидает стамбульский клуб грозный соперник – «Лилль».
Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов «Фенер» Моуринью сыграл первые два официальных матча сезона. Чемпионат Турции пока что на длительной летней паузе.
Протокол игры
|7'Махмуд Хадж (0:1)
|(1:1) Джеко Эдин59'
|(2:1) Шиманьски Себастьян90'
Ливакович Доминик•Осайи-Самуэль Брайт70' (Мюлдюр Мерт (70') •Сёюнджю Чаглар•Джику Александер•Остерволде Джейден•Фред Сантос31' (Юксек Исмаил (31') •Шиманьски Себастьян•Крунич Раде46' (Яндаш Мерт Хакан (46') •Тадич Душан•Джеко Эдин• 86'Кадыоглу Ферди83' (Кавечи Ирфан (83')
Саипи Амир•Дзанотти Маттиа• 79'Пападопулос Антониос•Эль-Вафи Айман•Хайдари Альбиан67' (Киминьяни Янис (67') •Махмуд Хадж 58'67' (Гргич Анто (67') •Думбия Усман• 55'Бислими Уран73' (Daniel Dos Santos (73') •Боттани Маттиа60' (Пржибылко Каспер (60') •Алиседа Игнасио 57'73' (Маю Хишам (73') •Валенсуэла Мильтон
30 июля. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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