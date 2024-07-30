«Карабах» забил 5 голов «Линкольну»

«Карабах» легко прошёл в третий квалифай-раунд Лиги чемпионов, разгромив «Линкольн». Первая встреча завершилась со счетом 2:0, а сегодня результат был еще более крупный.

Быструю атаку провели игроки «Карабаха» через центр. Марко Янкович увидел набравшего ход Жуниньо, сделал на него пас, а последний вырвался на рандеву с голкипером, не стал сближаться и пробил практически с линии штрафной - 1:0. Абделла Зубир пяткой отыграл на Турала Байрамова, который прошёл к лицевой, оттуда прострелил вдоль линии ворот, а Жуниньо аккуратно замкнул - дубль. В концовке тайма через центр Зубир выполнил проникающий пас в штрафную, а Жуниньо обработал мяч и оформил хет-трик - 3:0.

Бензия перед штрафной обыгрался с Жуниньо, получил мяч назад и мощно приложился по воротам - 4:0. Леандро Андраде получил мяч от Жулио Ромао, прошёл к линии штрафной и, не входя во владения Сантаны, поразил ворота! В «девятку» мяч влетел после классного удара - 5:0.

Следующий соперник «Карабаха» - «Лудогорец» или «Динамо» Минск.