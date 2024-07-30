Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Карабах» забил 5 голов «Линкольну»

30 Июля 2024 • 20:56 Комментировать
Карабах
5:0
Линкольн

«Карабах» легко прошёл в третий квалифай-раунд Лиги чемпионов, разгромив «Линкольн». Первая встреча завершилась со счетом 2:0, а сегодня результат был еще более крупный.

Быструю атаку провели игроки «Карабаха» через центр. Марко Янкович увидел набравшего ход Жуниньо, сделал на него пас, а последний вырвался на рандеву с голкипером, не стал сближаться и пробил практически с линии штрафной - 1:0. Абделла Зубир пяткой отыграл на Турала Байрамова, который прошёл к лицевой, оттуда прострелил вдоль линии ворот, а Жуниньо аккуратно замкнул - дубль. В концовке тайма через центр Зубир выполнил проникающий пас в штрафную, а Жуниньо обработал мяч и оформил хет-трик - 3:0.

Бензия перед штрафной обыгрался с Жуниньо, получил мяч назад и мощно приложился по воротам - 4:0. Леандро Андраде получил мяч от Жулио Ромао, прошёл к линии штрафной и, не входя во владения Сантаны, поразил ворота! В «девятку» мяч влетел после классного удара - 5:0.

Следующий соперник «Карабаха» - «Лудогорец» или «Динамо» Минск.

Протокол игры  
Карабах5:0Линкольн
(1:0) Жуниньо VI17'  
(2:0) Жуниньо VI31'  
(3:0) Жуниньо VI44'  
(4:0) Бензия Яссин66'  
(5:0) Андраде Леандро73'  
Бунтиц ФабиянВешович Марко 71' (Силва Матеус II ( 71') Мустафазаде Бахлул 71' (Гусейнов Бадави ( 71') Медина КевинБайрамов ТуралРомао ЖулиоЯнкович МаркоАндраде Леандро 80' (Кейта Амиду ( 80') Бензия ЯссинЗубир Абделла 80' (Джиджа Редон ( 80') Жуниньо VI 80' (Гусейнов Аббас ( 80')
Запасные: Алмейда РичардМагомедалиев ШахрудинАхундзаде НариманМаммадзада СадикИсаев АлексейАндраде Патрик
Сантана НаузетСержант Джек 76' (Кашаро Ли ( 76'  77') Муньос РафаэльЛопеш БернардуАйю АбдулТорилья ГрэмЯхая Мустафа 58' (Сид Карлос ( 58') НаноБритто Итан 58' (Уолш Джо III ( 58') Мартин Педро 46' (Гомес Кике ( 46') Валарино Джулиан 63' (Тони XV ( 63')
Запасные: Де Барр ТиджейХэнкинс ДжейленВильянуэва Иван РамиресВильяканьяс ВикторКлинтон КайлБюрнет Дьюманей
30 июля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Карабах Линкольн

Новости по матчу

29 Июля
15:47
Ставка и прогноз на точный счёт матча Карабах — Линкольн Лиги чемпионов — 30 июля 2024
28 Июля
21:26
Ставка и прогноз на матч Карабах — Линкольн Лиги чемпионов — 30 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Ольмо готов перейти только в один клуб Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас «Пари НН» может уволить Илича Судья объяснил, почему матч Аргентина - Марокко был доигран спустя два часа
Спортивные новости
Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Карабах Карабах
Линкольн Линкольн
5
0
1.08 11.00 26.00
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Лугано Лугано
2
1
1.27 6.20 9.40
Видео
Окончен
Спарта Прага Спарта Прага
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
4
2
1.13 8.60 18.00
Видео
Окончен
Петрокуб Петрокуб
АПОЭЛ АПОЭЛ
1
1
2.95 3.25 2.41
Видео
76 мин
ТНС ТНС
Ференцварош Ференцварош
0
2
8.20 5.40 1.32
Видео
Перерыв
Слован Братислава Слован Братислава
Целе Целе
2
0
1.76 3.75 4.40
Видео
46 мин
Клаксвик Клаксвик
Мальмё Мальмё
1
1
8.40 5.80 1.31
Видео
31.07.24 в 20:00
РФШ Рига РФШ Рига
Будё-Глимт Будё-Глимт
5.80 4.40 1.52
Видео
31.07.24 в 20:15
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома УЭ Санта-Колома
1.06 13.00 24.00
Видео
31.07.24 в 21:00
Партизан Партизан
Динамо Киев Динамо Киев
4.60 3.80 1.73
Видео
31.07.24 в 21:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
ФКСБ ФКСБ
2.22 3.35 3.20
Видео
31.07.24 в 21:30
Ягеллония Белосток Ягеллония Белосток
Паневежис Паневежис
1.18 7.20 14.00
Видео
31.07.24 в 21:45
Динамо Минск Динамо Минск
Лудогорец Лудогорец
3.75 3.85 1.87
Видео
31.07.24 в 22:00
Борац Баня-Лука Борац Баня-Лука
ПАОК ПАОК
5.40 4.30 1.56
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июля
22:21 · Лига чемпионов
«Петрокуб» не смог пройти АПОЭЛ в Лиге чемпионов
22:18 · Лига чемпионов
«Фенербахче» Моуринью прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
20:56 · Лига чемпионов
«Карабах» забил 5 голов «Линкольну»
07:42 · Лига чемпионов
Европейская страна может отказаться от системы VAR 1
29 Июля
16:51 · Лига чемпионов
Маркиньос не попал в заявку «Ференцвароша» на матч Лиги чемпионов
28 Июля
15:59 · Лига чемпионов
Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый 4
27 Июля
00:42 · Лига чемпионов
Ракитич подшутил над Месси: «Ты никогда не выиграешь Лигу Европы»
26 Июля
21:01 · Лига чемпионов
Анри рассказал о диалоге с Тчуамени после победы «Реала» в Лиге чемпионов
24 Июля
22:56 · Лига чемпионов
Минское «Динамо» ухудшило шансы на борьбу в Лиге чемпионов, уступив в Болгарии
23 Июля
22:54 · Лига чемпионов
Заведённое киевское «Динамо» забило 6 мячей «Партизану»
22:04 · Лига чемпионов
«Петрокуб» уступил АПОЭЛу, сохранив шансы на итоговый успех
20:55 · Лига чемпионов
«Карабах» привычно обыграл «Линкольн»
11:09 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» упрекнуло «Партизан» за поездку в Москву 1
22 Июля
16:00 · Лига чемпионов
Деменко спрогнозировал, кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году эксклюзив
15:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков порассуждал о матчах Кубка России и Лиги чемпионов, которые начнутся в одно время эксклюзив
14:46 · Лига чемпионов
Хуан Мата тренируется с датским клубом
14:04 · Лига чемпионов
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты 1
18 Июля
18:54 · Лига чемпионов
Модрич: «Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова»
17 Июля
22:08 · Лига чемпионов
​В Люксембурге мечтали о Лиге чемпионов, но вылетели от Фарер
21:56 · Лига чемпионов
«Петрокуб» выбил «Ордабасы» из Лиги чемпионов
13:54 · Лига чемпионов
Назван самый дорогой бренд в футболе: «Манчестер Сити» - на втором месте, «Барселона» - третья 1
16 Июля
21:00 · Лига чемпионов
180 минут без голов - минское «Динамо» дожало «Пюник»
16:23 · Лига чемпионов
Мбаппе назвал главного фаворита Лиги чемпионов
13 Июля
15:46 · Лига чемпионов
Ди Мария рассказал, чем гордится в своей карьере 2
02:51 · Италия. Серия А
Индзаги назвал цель «Интера» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем