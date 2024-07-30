Европейская страна может отказаться от системы VAR

В норвежском футболе собираются отказаться от использования системы VAR. Об этом рапортует TV2.no.

Согласно сведениям журналистов, данный вопрос будет обсуждаться на футбольном конгрессе весной следующего года. Если соответствующее решение будет принято, то система VAR будет отменена на матчах местного футбольного чемпионата.

Стоит отметить, что в Норвегии болельщики активно выступают за отмену системы видеоповторов. Во время поединка 15-го тура местного чемпионата между «Русенборгом» и «Лиллестрёмом» фанаты организовали акцию протеста, начав выбрасывать на поле рыбные котлеты.