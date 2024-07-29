Маркиньос не попал в заявку «Ференцвароша» на матч Лиги чемпионов

Бразильский вингер «Ференцвароша» Маркиньос пропустит предстоящий момент своей команды. Об этом рассказал журналист Nemzeti Sport Бенефито Бензе.

— Маркиньос не полетел с командой на матч, — цитирует Бензе «Спорт-Экспресс».

Завтра, 30 июля, «Ференцварош» сыграет на выезде с клубом «ТНС» в рамках ответного матча квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась крупной победой венгерского коллектива со счетом 5:0. Маркиньос отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее появилась информация, что трансфер 24-летнего вингера в московский «Локомотив» может сорваться.