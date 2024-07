Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый

Специалисты из Four Four Two не устают радовать футбольных фанатов интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших опорных полузащитников в истории.

Первое место занял известный в прошлом немецкий футболит Лотар Маттеус. Именно его эксперты назвали лучшим опорником в истории.

Вторая позиция у нидерландца Франка Райкаарда, а топ-3 замыкает испанец Серхио Бускетс. Последний из них выступает до сих пор – в МЛС за «Интер Майами».

Дальше в топ-10 идут Патрик Виейра, Рой Кин, Йожеф Божик, Клод Макелеле, Родри (действующий игрок «Манчестер Сити»), Йохан Нескенс и Хосе Андраде.