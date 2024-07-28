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Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый

28 Июля 2024 • 15:59 Комментировать (1)

Специалисты из Four Four Two не устают радовать футбольных фанатов интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших опорных полузащитников в истории.

Первое место занял известный в прошлом немецкий футболит Лотар Маттеус. Именно его эксперты назвали лучшим опорником в истории.

Вторая позиция у нидерландца Франка Райкаарда, а топ-3 замыкает испанец Серхио Бускетс. Последний из них выступает до сих пор – в МЛС за «Интер Майами».

Дальше в топ-10 идут Патрик Виейра, Рой Кин, Йожеф Божик, Клод Макелеле, Родри (действующий игрок «Манчестер Сити»), Йохан Нескенс и Хосе Андраде.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Франк Райкаард Лотар Маттеус Серхио Бускетс Рой Кин Родри Эрнандес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
28 Июля 2024 в 16:00
а Редондо? а Жерсон? нет блин, какого-то клоуна включили на 3 место....
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