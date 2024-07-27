Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ракитич подшутил над Месси: «Ты никогда не выиграешь Лигу Европы»

27 Июля 2024 • 00:42 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
25.08 02:30

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич «обидел» Лионеля Месси высказыванием о Лиге Европы.

Хорватский футболист, недавно перебравшийся в «Хайдук», успел дважды за свою карьеру стать победителем второго по статусу еврокубка в составе «Севильи». Месси – самый титулованный игрок в истории – четырежды выигрывал Лигу чемпионов, но никогда не имел возможности поднять над головой трофей Лиги Европы.

«Общаясь с Месси, я сказал ему: «Ты выиграл всё это, забил все эти голы, но у меня есть трофей, которого у тебя никогда не будет... Ты никогда не выиграешь Лигу Европы», – приводит Barca Universal слова Ракитича.

В 2015 году Иван Ракитич и Лионель Месси общими усилиями помогли «Барселоне» добиться триумфа в Лиге чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хайдук Лионель Месси Лига Европы Иван Ракитич ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МАЙАМИ ЦИНЦИННАТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Арсенал» близок к рекордной продаже Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
00:42 · Лига чемпионов
Ракитич подшутил над Месси: «Ты никогда не выиграешь Лигу Европы»
26 Июля
21:01 · Лига чемпионов
Анри рассказал о диалоге с Тчуамени после победы «Реала» в Лиге чемпионов
24 Июля
22:56 · Лига чемпионов
Минское «Динамо» ухудшило шансы на борьбу в Лиге чемпионов, уступив в Болгарии
23 Июля
22:54 · Лига чемпионов
Заведённое киевское «Динамо» забило 6 мячей «Партизану»
22:04 · Лига чемпионов
«Петрокуб» уступил АПОЭЛу, сохранив шансы на итоговый успех
20:55 · Лига чемпионов
«Карабах» привычно обыграл «Линкольн»
11:09 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» упрекнуло «Партизан» за поездку в Москву 1
22 Июля
16:00 · Лига чемпионов
Деменко спрогнозировал, кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году эксклюзив
15:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков порассуждал о матчах Кубка России и Лиги чемпионов, которые начнутся в одно время эксклюзив
14:46 · Лига чемпионов
Хуан Мата тренируется с датским клубом
14:04 · Лига чемпионов
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты 1
18 Июля
18:54 · Лига чемпионов
Модрич: «Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова»
17 Июля
22:08 · Лига чемпионов
​В Люксембурге мечтали о Лиге чемпионов, но вылетели от Фарер
21:56 · Лига чемпионов
«Петрокуб» выбил «Ордабасы» из Лиги чемпионов
13:54 · Лига чемпионов
Назван самый дорогой бренд в футболе: «Манчестер Сити» - на втором месте, «Барселона» - третья 1
16 Июля
21:00 · Лига чемпионов
180 минут без голов - минское «Динамо» дожало «Пюник»
16:23 · Лига чемпионов
Мбаппе назвал главного фаворита Лиги чемпионов
13 Июля
15:46 · Лига чемпионов
Ди Мария рассказал, чем гордится в своей карьере 2
02:51 · Италия. Серия А
Индзаги назвал цель «Интера» в Лиге чемпионов
12 Июля
15:17 · Лига чемпионов
Агуэро включил Месси и Роналду в команду всех времён 1
14:38 · Лига чемпионов
Россия рядом с Украиной: УЕФА показал новый рейтинг стран 1
14:15 · Лига чемпионов
УЕФА обновил рейтинг клубов: «Реал» - на втором месте 4
08:09 · Испания. Ла Лига
Лунин рассказал о болезни перед финалом Лиги чемпионов
06 Июля
14:59 · Лига чемпионов
Назван лучший пенальтист в футболе: Роналду – на восьмом месте 1
05 Июля
18:47 · Лига чемпионов
Кака объяснил, почему Неймар не выигрывал «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем