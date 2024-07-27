Ракитич подшутил над Месси: «Ты никогда не выиграешь Лигу Европы»

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич «обидел» Лионеля Месси высказыванием о Лиге Европы.

Хорватский футболист, недавно перебравшийся в «Хайдук», успел дважды за свою карьеру стать победителем второго по статусу еврокубка в составе «Севильи». Месси – самый титулованный игрок в истории – четырежды выигрывал Лигу чемпионов, но никогда не имел возможности поднять над головой трофей Лиги Европы.

«Общаясь с Месси, я сказал ему: «Ты выиграл всё это, забил все эти голы, но у меня есть трофей, которого у тебя никогда не будет... Ты никогда не выиграешь Лигу Европы», – приводит Barca Universal слова Ракитича.

В 2015 году Иван Ракитич и Лионель Месси общими усилиями помогли «Барселоне» добиться триумфа в Лиге чемпионов.