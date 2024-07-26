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Анри рассказал о диалоге с Тчуамени после победы «Реала» в Лиге чемпионов

26 Июля 2024 • 21:01 Комментировать

Тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри поделился информацией о разговоре с полузащитником «Реала» Орельеном Тчуамени после победы команды в Лиге чемпионов.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов – 2023/24 мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1.

— После финала я встретил Тчуамени и поздравил с победой, ведь он выиграл свою первую Лигу чемпионов. Он сказал мне, что некоторые ребята выиграли уже шестой трофей, так что впереди еще много работы, — цитирует Анри Madrid Xtra.

Тчуамени выступает за «Реал» с 2022 года. За это время он провел 88 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тьерри Анри Орельен Тчуамени ещё теги
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