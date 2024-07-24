Минское «Динамо» ухудшило шансы на борьбу в Лиге чемпионов, уступив в Болгарии

После прохода «Пюника» в квалификации Лиги чемпионов (0:0 и 1:0) минское «Динамо» отправилось в гости к «Лудогорцу». Белорусы уступили сопернику только в контроле мяча и, главное, в счете.

Гол на девятой минуте помог болгарам - провалилась оборона «Динамо» по центру и выпустила Бернарда Текпетея, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол - 1:0. Перед уходом команд на перерыв Тодор Неделев по центру прорвался в штрафную площадь, где получил удар локтем от защитника, это пенальти. Неделев с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол, а вратарь прыгнул в другую сторону - 2:0.

В самом начале второй половины игры быструю контратаку провели хозяева - Текпетей справа вывел к воротам Неделева, который с десяти метров пробил немного выше перекладины. Также Якуб Пётровски справа с острого угла пробил по воротам, кипер сумел отбить мяч, летевший в ближний угол.

Перед ответным матчем у минчан не так много шансов на следующий раунд.