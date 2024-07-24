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Лига чемпионов

Минское «Динамо» ухудшило шансы на борьбу в Лиге чемпионов, уступив в Болгарии

24 Июля 2024 • 22:56 Комментировать
Лудогорец
2:0
Динамо Минск
окончен

После прохода «Пюника» в квалификации Лиги чемпионов (0:0 и 1:0) минское «Динамо» отправилось в гости к «Лудогорцу». Белорусы уступили сопернику только в контроле мяча и, главное, в счете.

Гол на девятой минуте помог болгарам - провалилась оборона «Динамо» по центру и выпустила Бернарда Текпетея, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол - 1:0. Перед уходом команд на перерыв Тодор Неделев по центру прорвался в штрафную площадь, где получил удар локтем от защитника, это пенальти. Неделев с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол, а вратарь прыгнул в другую сторону - 2:0.

В самом начале второй половины игры быструю контратаку провели хозяева - Текпетей справа вывел к воротам Неделева, который с десяти метров пробил немного выше перекладины. Также Якуб Пётровски справа с острого угла пробил по воротам, кипер сумел отбить мяч, летевший в ближний угол.

Перед ответным матчем у минчан не так много шансов на следующий раунд.

Протокол игры  
Лудогорец2:0Динамо Минск
(1:0) Текпетей Бернард9'  
(2:0) Неделев Тодор45'  
Падт СерджиоВитри Аслак ФоннВердон Оливье  57'Алмейда ДинисНедялков Антон  36'Чочев ИвайлоНеделев Тодор 78' (Дуарте Дерой ( 78') Пётровски ЯкубТекпетей Бернард 78' (Делев Спас ( 78') Секо Руан 62' (Тиссера Матиас ( 62') Рик 73' (Кайо Ранхел ( 73'  86')
Запасные: СонХристов ДамьянСонко-Сундберг НоаЙорданов ИванКуртулус ЭдвинБонманн ХендрикПедринью Роша
Лапоухов ФёдорПигас Вадим  24'Политевич Сергей  45'Гаврилович Алексей  18'РайШколик Игорь 53' (Альфред Стивен ( 53') Селява Александр  20' 87' (Быков Артём Геннадьевич ( 87') Демченко Никита ЮрьевичПодстрелов Дмитрий 52' (Педро Игор ( 52') Мельниченко Трофим  41'Жердев Глеб 46' (Адеола Раймонд ( 46')
Запасные: Седько ПавелБахар ИванАмиан БониХващинский ВладимирШимакович ИванАпетенок ПавелКалинин ВладиславСоколовский Артём
24 июля. Стадион "Хювефарма Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Лудогорец

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