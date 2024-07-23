Заведённое киевское «Динамо» забило 6 мячей «Партизану»

В Польше завершился матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев - «Партизан». Команда Александра Шовковского играла первым номером, но настоящий кураж поймала в конце первого тайма, когда начало получаться абсолютно всё. До этого сербы на ровном месте заработали пенальти, и Салданья с точки мастерски исполнил «паненку» - 0:1. Только на 40-й минуте киевляне отыгрались - ушел от соперника по флангу Владислав Кабаев, шатнул финтом оппонента и покатил в центр на Николая Шапаренко, который в одно касание пробил точно в ближнюю девятку - 1:1. Тут же неудачно вынес сферу защитник из своей штрафной точно на ногу Владимиира Бражко, который метров с двадцати трех с лету пробил по воротам, рикошетом от дальней штанги мяч полетел в сетку - 2:1. Еще гол - в чужой штрафной подхватил снаряд Александр Караваев, развернулся и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч влетел в дальний нижний угол - 3:1 и перерыв.

Еще один гол на контратаке оформили киевляне. Убежал к штрафной соперника Кабаев по центру и метров с двадцати пробил точно в ближний нижний угол ворот. После навеса с фланга подхватил снаряд в чужой штрафной Альдо Калулу и сбросил поперек на Салданью, который в борьбе с защитником протолкнул сферу в сетку - 4:2. Со штрафного с 30 метров на силу пробивал по воротам Бражко, парировал в падении перед собой вратарь, но Назар Волошин выиграл подбор Попов, отдал Денису Попову, который с пяти метров забил - 5:2. На 90-й минуте украинцы раскатали оборону соперника в штрафной, и Александр Пихалёнок на исполнении попал с 10 метров - 6:2. Ответный матч - формальность.