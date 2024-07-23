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«Петрокуб» уступил АПОЭЛу, сохранив шансы на итоговый успех

23 Июля 2024 • 22:04 Комментировать
АПОЭЛ
1:0
Петрокуб
окончен

После прохода «Ордабасы» в квалификации Лиги чемпионов «Петрокуб» попал на АПОЭЛ и в первом матче на выезде выглядел неплохо по игре. На первых минутах Стефан Дражич справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил в перекладину. Затишье на поле было прервано рядом моментов в конце тайма. Дьемерси Ндонгаля справа выкатил мяч в центр на Кингсли Сарфо, который с линии штрафной площади пробил по воротам слабо. Дражич слева убежал один на один с голкипером, но не смог обыграть кипера, выскочившего к линии штрафной площади. Активность киприотов привела к пенальти - Ион Борш толкнул в спину выскочившего по центру один на один с голкипером Дражича. Маркиньос с одиннадцатиметровой отметки пробил в правую штангу, от которой мяч отскочил в сетку - 1:0.

Первый момент молдавской команды создан на 63-й минуте - Владимир Амброс слева прострелил к воротам, где Ион Жардан в падении пробил головой в ближний угол. Голкипер в прыжке сумел отвести угрозу от ворот. В концовке Сергиу Плэтикэ слева с двадцати трёх метров пробил рядом с дальней штангой.

Все решится в ответном матче.

Протокол игры  
АПОЭЛ1:0Петрокуб
(1:0) Маркиньос XXIII38'  
Белек ВидСушич МатеоПетрович РадосавЧиприаноКинтилья ХавиНдонгаля Дьемерси 82' (Майер Макс ( 82') Техера Серхио  78'Костадинов ГеоргиСарфо Кингсли 65' (Донис Анастасиос ( 65') Дражич Стефан 65' (Эль-Араби Юссеф ( 65') Маркиньос XXIII 89' (Корбу Мариус ( 89')
Запасные: Шебаке ИссамПоликарпу ПарисКаттиртзис ПанайотисТеодору ДимитрисСациас ЯннисКиттос СтефаносАнтониу ЭвагорасХристодулу Андреас
Смаленя СилвиуБорш Ион  37' 65' (Демиан Думитру ( 65') Мудрак ВикторДуанла Дональо  63'Жардан ИонЛунгу Теодор  50' 77' (Кэрунту Марин ( 77') Абанья Дэвид  20'Плэтикэ Сергиу  87'Амброс Владимир 77' (Жардан Василий ( 77') Плэтикэ Михаил  12' 56' (Лупан Михай ( 56') Пушкаш Дан
Запасные: Коваль ДумитруСанду ФлоринельЙосипой МариусБасит Сейду
23 июля. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
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Апоэл Петрокуб

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21 Июля
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Надёжный прогноз и ставка на матч АПОЭЛ — Петрокуб Лиги чемпионов — 23 июля 2024
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