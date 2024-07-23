«Петрокуб» уступил АПОЭЛу, сохранив шансы на итоговый успех

После прохода «Ордабасы» в квалификации Лиги чемпионов «Петрокуб» попал на АПОЭЛ и в первом матче на выезде выглядел неплохо по игре. На первых минутах Стефан Дражич справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил в перекладину. Затишье на поле было прервано рядом моментов в конце тайма. Дьемерси Ндонгаля справа выкатил мяч в центр на Кингсли Сарфо, который с линии штрафной площади пробил по воротам слабо. Дражич слева убежал один на один с голкипером, но не смог обыграть кипера, выскочившего к линии штрафной площади. Активность киприотов привела к пенальти - Ион Борш толкнул в спину выскочившего по центру один на один с голкипером Дражича. Маркиньос с одиннадцатиметровой отметки пробил в правую штангу, от которой мяч отскочил в сетку - 1:0.

Первый момент молдавской команды создан на 63-й минуте - Владимир Амброс слева прострелил к воротам, где Ион Жардан в падении пробил головой в ближний угол. Голкипер в прыжке сумел отвести угрозу от ворот. В концовке Сергиу Плэтикэ слева с двадцати трёх метров пробил рядом с дальней штангой.

Все решится в ответном матче.