Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй

Спортивный портал ESPN представил рейтинг лучших футболистов XXI века.

По версии американского сайта, лучшим игроком новейшей истории является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который выиграл все возможные трофеи в своей длительной карьере. Вторую позицию в рейтинге занял португальский бомбардир «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а замкнул тройку бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри.

В десятку вошли следующие футболисты: Зинедин Зидан, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Андреас Иньеста, Хави Эрнандес, Роналдо и Роналдиньо.

Стоит сказать, что Месси является рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей». На его полке красуются целых восемь наград.