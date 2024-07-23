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Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй

23 Июля 2024 • 21:31 Комментировать (2)

Спортивный портал ESPN представил рейтинг лучших футболистов XXI века.

По версии американского сайта, лучшим игроком новейшей истории является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который выиграл все возможные трофеи в своей длительной карьере. Вторую позицию в рейтинге занял португальский бомбардир «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а замкнул тройку бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри.

В десятку вошли следующие футболисты: Зинедин Зидан, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Андреас Иньеста, Хави Эрнандес, Роналдо и Роналдиньо.

Стоит сказать, что Месси является рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей». На его полке красуются целых восемь наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Роналдиньо Криштиану Роналду Лионель Месси Зинедин Зидан Хави Эрнандес Лука Модрич Тьерри Анри Килиан Мбаппе Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Андреас Иньеста ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Asour
23 Июля 2024 в 22:53
а мбаппе тут какими судьбами? он уж точно не заслужил места в 10-ке сильнейших
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Alex1972
23 Июля 2024 в 22:03
Ну и "рожа".. А-ха-ха-ха.. 🤭☝️
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