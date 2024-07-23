«Карабах» привычно обыграл «Линкольн»

Как и год назад, «Карабах» начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов в споре с лучшей командой Гибралтара, «Линкольном». Первый тайм был малособытийным, но под перерыв соперники порадовали болельщиков моментами. Яссин Бензия со штрафного с левого фланга закручивал мяч в створ ворот, но вратарь сыграл кулаками удачно, отбив снаряд далеко за пределы штрафной. Тут же момент с игры создали гости - Абделла Зубир завершил атаку «Карабаха» ударом с падении с линии вратарской, но кипер вытащил мяч из угла. Марко Вешович получил мяч на правом краю штрафной после отличного диагонального перевода, на замахе обыграл соперника и пробил с левой - голкипер спас свои ворота. На 45-й минуте Бахлул Мустафазаде забросил мяч в штрафную хозяев, Жуниньо отлично принял его грудью и отправил в сетку вторым касанием - 0:1.

Во втором тайме Жуниньо после проникающего паса Бензия ворвался в штрафную с левого края и пробил низом, однако Сантана в ближнем бою спас свои ворота. На 75-й минуте Жулио Ромао развернулся вокруг своей оси перед своей штрафной и покатил чуть левее на Турала Байрамова, который отличным ударом метров с 30 застал врасплох Сантану - 0:2.

У «Карабаха» хорошие шансы снова пройти «Линкольн» в этом турнире.