Киевское «Динамо» упрекнуло «Партизан» за поездку в Москву

Во вторник вечером киевское «Динамо» и «Партизан» сойдутся лицом к лицу в матче квалификации Лиги чемпионов. Перед игрой рулевой украинской команды Александр Шовковский выступил с заявлением от лица клуба. «Бело-голубые» упрекнули «Партизан» за недавнее участие в «Братском кубке» в Москве. При этом Шовковский подчеркнул, что команда сосредоточена на матче и уважает принципы честной игры.

Пресс-атташе «Динамо» дополнил, что клуб отказался от традиционных предматчевых мероприятий – от официального приёма команды-соперника.

Матч «Динамо» - «Партизан» стартует в 21:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.