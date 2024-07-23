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Киевское «Динамо» упрекнуло «Партизан» за поездку в Москву

23 Июля 2024 • 11:09 Комментировать
Динамо Киев
...
Партизан
Через 8 ч. 17 мин.

Во вторник вечером киевское «Динамо» и «Партизан» сойдутся лицом к лицу в матче квалификации Лиги чемпионов. Перед игрой рулевой украинской команды Александр Шовковский выступил с заявлением от лица клуба. «Бело-голубые» упрекнули «Партизан» за недавнее участие в «Братском кубке» в Москве. При этом Шовковский подчеркнул, что команда сосредоточена на матче и уважает принципы честной игры.

Пресс-атташе «Динамо» дополнил, что клуб отказался от традиционных предматчевых мероприятий – от официального приёма команды-соперника.

Матч «Динамо» - «Партизан» стартует в 21:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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