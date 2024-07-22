Хуан Мата уже полгода находится без клубной прописки после ухода из японского «Виссел Кобе». При этом, судя по всему, 36-летний атакующий полузащитник ещё не собирается вешать бутсы на гвоздь – футболист ищет варианты по продолжению карьеры.

Как сообщает датский Drible, в настоящий момент Хуан Мата тренируется с датским клубом «Норшелланн». Опытный испанец поддерживает себя в форме в ходе поиска новой команды.

Отметим, что Хуан Мата известен в Европе главным образом по выступлениям за «Валенсию», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.