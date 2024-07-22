Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты

В понедельник состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Её результаты приводим ниже.
Путь чемпионов
«Линкольн» или «Карабах» – «Лудогорец» или «Динамо» Минск;
«Целе» или «Слован» Братислава – АПОЭЛ или «Петрокуб»;
«Шэмрок Роверс» или «Спарта» – ФКСБ или «Маккаби» Тель-Авив;
«Мальмё» или «Клаксвик» – ПАОК или «Борац»;
«Санта-Колома» или «Митьюлланд» – «Ференцварош» или «Нью-Сэйнтс»;
«Паневежис» или «Ягеллония» – «Будё-Глимт» или РФШ.
Путь представителей лиг
«Славия» – «Юнион Сент-Жиллуаз»;
«Лилль» – «Лугано» или «Фенербахче»;
«Динамо» Киев или «Партизан» – «Рейнджерс»;
«Ред Булл Зальцбург» – «Твенте».
Первые матчи этого раунда пройдут 6 и 7 августа, а ответные – 13 августа.
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