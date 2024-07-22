Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты

В понедельник состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Её результаты приводим ниже.

Путь чемпионов

«Линкольн» или «Карабах» – «Лудогорец» или «Динамо» Минск;

«Целе» или «Слован» Братислава – АПОЭЛ или «Петрокуб»;

«Шэмрок Роверс» или «Спарта» – ФКСБ или «Маккаби» Тель-Авив;

«Мальмё» или «Клаксвик» – ПАОК или «Борац»;

«Санта-Колома» или «Митьюлланд» – «Ференцварош» или «Нью-Сэйнтс»;

«Паневежис» или «Ягеллония» – «Будё-Глимт» или РФШ.

Путь представителей лиг

«Славия» – «Юнион Сент-Жиллуаз»;

«Лилль» – «Лугано» или «Фенербахче»;

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«Динамо» Киев или «Партизан» – «Рейнджерс»;

«Ред Булл Зальцбург» – «Твенте».

Первые матчи этого раунда пройдут 6 и 7 августа, а ответные – 13 августа.