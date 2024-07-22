Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».

«Как по мне, обладателем «Золотого мяча» должен быть Карвахаль. Я изначально говорил, если выиграет Испания, то приз должен достаться Даниэлю. Если же Англия бы выиграла, то приз должен выиграть Беллингем.

Родри здесь не при чём. Всё-таки, он выиграл Евро, тут вопросов нет. С «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии. Но если брать Карвахаля и Беллингема, то кто-то из них: выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании. Для меня однозначно фаворитом на «Золотой мяч» является Карвахаль.

Винисиус? Если бы он выиграл Кубок Америки, то он мог бы. Карвахаль заслуживает, но в итоге топ-3 будет выглядеть так: Беллингем, Родри и Карвахаль», — сказал Деменко.