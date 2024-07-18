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Модрич: «Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова»

18 Июля 2024 • 18:54 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями о шести трофеях Лиги чемпионов.

Напомним, Модрич вместе с «Реалом» выиграл розыгрыши Лиги чемпионов в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24.

— Это что-то невероятное. Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова, потому что вы видите, что это значит для клуба и болельщиков. Когда мы играем в этом турнире, в игроках проявляется что-то особенное — это и позволило нам выиграть много трофеев, — приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Трудовой договор 38-летнего полузащитника с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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