Модрич: «Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями о шести трофеях Лиги чемпионов.

Напомним, Модрич вместе с «Реалом» выиграл розыгрыши Лиги чемпионов в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24.

— Это что-то невероятное. Выиграв Лигу чемпионов однажды, ты хочешь этого снова и снова, потому что вы видите, что это значит для клуба и болельщиков. Когда мы играем в этом турнире, в игроках проявляется что-то особенное — это и позволило нам выиграть много трофеев, — приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Трудовой договор 38-летнего полузащитника с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.