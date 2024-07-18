Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й

Специалисты из ESPN выкатили последнюю часть своего рейтинга лучших спортсменов в XXI веке. В последней части представлены те, кто занял места с 1-го по 25-е.

На первой строчке оказался пловец Майкл Фелпс. Вторая позиция у теннисистки Серены Уильямс. А вот на третьем месте оказался футболист – звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Если говорить о футболистах, то следующим в рейтинге идёт Криштиану Роналду – португалец занимает на 13-й позиции. Роналду идёт сразу за двумя теннисистами – за Новаком Джоковичем (11-е место) и Рафаэлем Надалем (12-е место).

Помимо Месси и Роналду футболистов в топ-25 больше нет.