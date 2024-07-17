​В Люксембурге мечтали о Лиге чемпионов, но вылетели от Фарер

В последние годы сборная Люксембурга значительно улучшила свою репутацию и регулярно даёт жару много более именитым командам. Но теперь в этом небольшом государстве задумались и об успехе в Лиге чемпионов. Сказка, которую подарил несколько лет тому назад тираспольский «Шериф», настолько понравилась малым, но амбициозным, что о подобном задумались было и в Люксембурге.

Чемпион страны, «Диффердандж», не проигрывает у себя дома с апреля 2023 года, и свой путь в квалификации Лиги чемпионов начал с противостояния с фарерским «Клаксвиком». Казалось, что это станет лёгкой прогулкой, но всё обернулось катастрофой для «Дифферданджа» - да, клуб продлил свою беспроигрышную домашнюю серию, но сыграл вничью, а этого было мало после поражения в первом матче со счётом 0:2.

Римейк «Шерифа» пришлось отложить на следующий год.