«Петрокуб» выбил «Ордабасы» из Лиги чемпионов

«Петрокуб» и «Ордабасы» провели ответный матч первого квалифай-раунда Лиги чемпионов. После нулей недельной давности соперников устраивала только победа, и игра получилась открытой. Уже на третьей минуте Джасурбек Яхшибоев воспользовался ошибкой защитника и вышел один на один с голкипером, но переиграть Силвиу Смаленю не смог. Еще момент у гостей - Артём Беседин откатил мяч чуть налево, откуда Златан Шехович с девятнадцати метров пробил рядом с дальней крестовиной. Асхат Тагыберген слева со штрафного навесил на Шеховича, который головой направил мяч под перекладину, а Смаленя в прыжке отвёл угрозу от молдавских ворот. У хозяев в конце первого тайма прошла голевая атака - Теодор Лунгу перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с лёта с двадцати трёх метров низом пробил точно в левый угол ворот. Перед перерывом Тагыберген слева со штрафного пробил рядом с ближней штангой.

Молдаване ударно провели вторую половину - Ион Жардан справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Михаила Плэтикэ, который с двенадцати метров пробил в перекладину. Еще момент - Владимир Амброс слева убежал один на один с голкипером, но его удар в дальний угол вратарь гостей отразил. Марин Кэрунту справа убежал один на один с голкипером и пробил в ближний угол, а Сергей Игнатович ногой сумел отбить мяч в сетку ворот с внешней стороны.

Разные таймы и итоговая победа «Петрокуба». Его следующий соперник - АПОЭЛ.