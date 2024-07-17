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«Петрокуб» выбил «Ордабасы» из Лиги чемпионов

17 Июля 2024 • 21:56 Комментировать
Петрокуб
1:0
Ордабасы
окончен

«Петрокуб» и «Ордабасы» провели ответный матч первого квалифай-раунда Лиги чемпионов. После нулей недельной давности соперников устраивала только победа, и  игра получилась открытой. Уже на третьей минуте Джасурбек Яхшибоев воспользовался ошибкой защитника и вышел один на один с голкипером, но переиграть Силвиу Смаленю не смог. Еще момент у гостей - Артём Беседин откатил мяч чуть налево, откуда Златан Шехович с девятнадцати метров пробил рядом с дальней крестовиной. Асхат Тагыберген слева со штрафного навесил на Шеховича, который головой направил мяч под перекладину, а Смаленя в прыжке отвёл угрозу от молдавских ворот. У хозяев в конце первого тайма прошла голевая атака - Теодор Лунгу перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с лёта с двадцати трёх метров низом пробил точно в левый угол ворот. Перед перерывом Тагыберген слева со штрафного пробил рядом с ближней штангой.

Молдаване ударно провели вторую половину - Ион Жардан справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Михаила Плэтикэ, который с двенадцати метров пробил в перекладину. Еще момент - Владимир Амброс слева убежал один на один с голкипером, но его удар в дальний угол вратарь гостей отразил. Марин Кэрунту справа убежал один на один с голкипером и пробил в ближний угол, а Сергей Игнатович ногой сумел отбить мяч в сетку ворот с внешней стороны.

Разные таймы и итоговая победа «Петрокуба». Его следующий соперник - АПОЭЛ.

Протокол игры  
Петрокуб1:0Ордабасы
(1:0) Лунгу Теодор34'  
Смаленя Силвиу  86'Борш Ион  42'Мудрак ВикторДуанла Дональо 46' (Лупан Михай ( 46') Жардан ИонЛунгу Теодор  22' 89' (Жардан Василий ( 89') Абанья ДэвидПлэтикэ Сергиу 64' (Кэрунту Марин ( 64') Амброс Владимир 76' (Демиан Думитру ( 76') Плэтикэ МихаилПушкаш Дан
Запасные: Коваль ДумитруЙосипой МариусБасит Сейду
Игнатович СергейПластун ИгорьМалый Сергей  52'Турсынбай СагадатАстанов СултанбекТагыберген Асхат 75' (Тунгышбаев Еркебулан ( 75') Макаренко ЕвгенийШехович Златан 87' (Абикен Айбол ( 87') Яхшибоев Джасурбек  59' 75' (Садовский Всеволод ( 75') Беседин Артём 64' (Цвек Ловро ( 64') Исламхан Бауыржан 64' (Дарбо Дембо ( 64')
Запасные: Товар КристианРежиналдоСуюмбаев ГафуржанЖарынбетов СаматФедин МаксимЕрланов ТемирланШайзада Бекхан
17 июля. Стадион "Зимбру".
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Евро-Футбол.Ру,
Ордабасы Петрокуб

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Ставка и прогноз на матч Петрокуб — Ордабасы Лиги чемпионов — 17 июля 2024
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