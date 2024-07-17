Назван самый дорогой бренд в футболе: «Манчестер Сити» - на втором месте, «Барселона» - третья

Эксперты из Brand Finance составили рейтинг самых дорогих футбольных брендов в мире. На первом месте расположился мадридский «Реал». В прошлом году «сливочные» заняли в этом рейтинге вторую строчку, но теперь они вырвались на вершину.

На вторую позицию опустился английский «Манчестер Сити». На позициях с третьей по пятую включительно изменений нет – их занимают «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» соответственно.

Дальше в топ-10 идут «Бавария», «ПСЖ», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Стоит сказать, что «Реал» в 2024 году выиграл несколько трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов.